Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde zaman zaman tansiyon yükseldi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de katıldı. CHP örgütleri ve vatandaşlar birlikte sloganlar atarken, Saraçhane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, alanı çevreleyen barikatlarla müdahaleye hazır bekledi.

TANAL, BARİKATLARI YIKTI

Gerilimin arttığı anlarda, barikatlar önünde arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bazı gençler gözaltına alındı. Bu sırada Milletvekili Mahmut Tanal, polis yetkilileriyle uzlaşma çabası gösterdi. Ancak sonuç alamayan Tanal, protestocuların geçişini sağlamak için barikatları aşarak ilerledi. Tanal'ın polis bariyerlerini aştığı ve bu anların kameralarca kaydedildiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.