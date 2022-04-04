MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu - Son Dakika
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MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu

04.04.2022 08:52
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçim yasası sonrası Millet İttifakı'nın her ihtimali düşünerek bu konuya çok özel bir ekip çalışması ile hazırlandığını açıkladı.

MAK Araştırma Şirketi Başkanı, ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, yeni seçim yasasının Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı için getireceği sonuçlarla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kulat söz konusu seçim yasasının iktidar kanadını da olumsuz etkileyeceğini belirterek, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na göre daha motivasyonlu olduğunu söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI HAYLİ FİRE VEREBİLİR"

Seçim Yasası sonrası; her ihtimali düşünen Millet İttifakı'nın bu konuya çok özel bir ekip çalışması ile hazırlandığını belirten Kulat'ın paylaşımları şöyle:

MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu

"Yeni seçim yasası sonrası Millet İttifakı'nın dağılacağı, ciddi kriz yaşayacağı iddiası hangi gerekçelere dayanıyorsa; aynı gerekçeler Cumhur İttifakı için de geçerlidir. Bir partinin başka parti şemsiyesi altında seçime girmesi bazen artı bazen eksi etki yapar."

"Tıpkı son seçimde (24 Haziran) olduğu gibi. O seçimde AK PARTİ + MHP + BBP toplamı parti oylarından 3 puana yakın fire olmuştu. Bu AK Parti'nin daha yüksek halk teveccühüne mazhar olduğu o gün böyle olduysa bugün Cumhur İttiakı açısından hayli hayli fire olabilir."

"Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak ittifak ortakları seçimi kazandıklarında hükümetin ortağı olacaklarından motivasyon daha güçlü durumdur. Seçim Yasası sonrası; her ihtimali düşünen Millet İttifakı bu konuya çok özel bir ekip çalışması ile hazırlanıyor."

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Son Dakika Politika MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu - Son Dakika


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