Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Kale İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Kale İlçesini Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Kale İlçesini Ziyaret Etti
19.07.2025 16:41  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesini ziyaret ederek esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Er, ilçeye yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi ve muhtarların taleplerini dinledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Kale'de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'mız için yapacağımız birçok güzel işler var. Kale ilçemize de elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçe gezisi programına ilk olarak Kale Kaymakamı Onur İnce'ye yaptığı nezaket ziyaretiyle başladı. Kale Kaymakamı Onur İnce ile bir süre görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er akabinde Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay'ı ziyaret etti. Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Başkan Sami Er'i ilçelerinde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'nin Kale ilçesine yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Kale ilçe insanlarının çok naif ve güzel olduğunu ifade ederek, sıcak karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kale Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Kale İlçe Teşkilatı ve MHP Kale İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Başkan Er, Kale esnaflarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kale ilçesi muhtarlarıyla da bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve MHP Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ'nin ilgili daire başkanları eşlik etti. Kale muhtarları istişare toplantısında Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve MHP Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdiler.

"İlçelerimize hizmetlerimizi program dahilinde yapmaktayız"

Muhtarlarla yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan hizmet, yatırım ve projeler hususlarında bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da hizmetlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlarımızın gayret ve çabalarıyla Malatya'mız inşallah kısa sürede ayağa kalkacak" dedi.

Başkan Er, konuşmasının devamında, "Her ilçemize proje ve programlar dahilinde hizmet etmeye gayret ediyoruz. İstek ve talepler sınırsız ama maalesef imkan ve kaynaklar sınırlı. Bu sınırlı kaynaklarla daha fazla nasıl hizmet üretiriz onun gayret ve çabası içerisindeyiz. Kale İlçemize Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırımları dışında ayrıca bir su sporlarının yapıldığı bir merkez yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları kaymakamımızla, belediye başkanımızla istişare ettik. İlçe ziyaretlerimizde genellikle muhtarlarımızı dinliyoruz, onların istek ve taleplerini alıyoruz. Bu istek ve talepleri ilçelerimiz için hazırlamış olduğumuz program dahilinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kale ilçemizde şu anda sahada 35'e yakın ekibimiz çalışmakta. Ekip sayımızı önümüzdeki günlerde 50'ye çıkararak çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in konuşmasının ardından mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Kale İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe’nin Fayed’den istediği bonservis belli oldu 1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu
Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi
Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu Kupa ve madalyaları kayıp Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu! Kupa ve madalyaları kayıp
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP’li Güngör Geçer oldu Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Güngör Geçer oldu
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Sözün bittiği yer Netanyahu’nun son vahşeti Sözün bittiği yer! Netanyahu'nun son vahşeti
Şezlong yeri kavgasında güvenlik görevlisi baltalı saldırıda hayatını kaybetti Şezlong yeri kavgasında güvenlik görevlisi baltalı saldırıda hayatını kaybetti
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek

15:07
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
14:51
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı
14:50
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?
14:28
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in sınav sonucu belli oldu İşte tutturduğu bölüm
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
13:11
Süveyda’da ateşkese uyan yok Bölgeden gelen görüntüler vahim
Süveyda'da ateşkese uyan yok! Bölgeden gelen görüntüler vahim
19:43
Fenerbahçe’den Rashford’a rekor teklif
Fenerbahçe'den Rashford'a rekor teklif
19:39
MEB’den 10 Kasım iddialarına net yanıt
MEB'den 10 Kasım iddialarına net yanıt
19:19
Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti
Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti
19:18
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp’tan karar
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
18:50
Arda Turan: Şampiyonlar Ligi’ni, La Liga’yı ve UEFA Kupası’nı kazanmak istiyorum
Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum
18:45
Trabzonsporlu Denis Draguş’un yeni takımı belli oldu
Trabzonsporlu Denis Draguş'un yeni takımı belli oldu
18:42
Galatasaray, Florya arazisi için yapılan anlaşmayı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Florya arazisi için yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi
18:40
Sosyal medya fenomeni ’Çello Mustafa’ hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti
18:36
Galatasaray’da 4 ayrılık hazırlığı birden
Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 16:43:26. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Kale İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.