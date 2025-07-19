Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Kale İlçesini Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Kale'de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'mız için yapacağımız birçok güzel işler var. Kale ilçemize de elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçe gezisi programına ilk olarak Kale Kaymakamı Onur İnce'ye yaptığı nezaket ziyaretiyle başladı. Kale Kaymakamı Onur İnce ile bir süre görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er akabinde Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay'ı ziyaret etti. Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Başkan Sami Er'i ilçelerinde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'nin Kale ilçesine yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Kale ilçe insanlarının çok naif ve güzel olduğunu ifade ederek, sıcak karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kale Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Kale İlçe Teşkilatı ve MHP Kale İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Başkan Er, Kale esnaflarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kale ilçesi muhtarlarıyla da bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve MHP Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ'nin ilgili daire başkanları eşlik etti. Kale muhtarları istişare toplantısında Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve MHP Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdiler.

"İlçelerimize hizmetlerimizi program dahilinde yapmaktayız"

Muhtarlarla yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan hizmet, yatırım ve projeler hususlarında bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da hizmetlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlarımızın gayret ve çabalarıyla Malatya'mız inşallah kısa sürede ayağa kalkacak" dedi.

Başkan Er, konuşmasının devamında, "Her ilçemize proje ve programlar dahilinde hizmet etmeye gayret ediyoruz. İstek ve talepler sınırsız ama maalesef imkan ve kaynaklar sınırlı. Bu sınırlı kaynaklarla daha fazla nasıl hizmet üretiriz onun gayret ve çabası içerisindeyiz. Kale İlçemize Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırımları dışında ayrıca bir su sporlarının yapıldığı bir merkez yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları kaymakamımızla, belediye başkanımızla istişare ettik. İlçe ziyaretlerimizde genellikle muhtarlarımızı dinliyoruz, onların istek ve taleplerini alıyoruz. Bu istek ve talepleri ilçelerimiz için hazırlamış olduğumuz program dahilinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kale ilçemizde şu anda sahada 35'e yakın ekibimiz çalışmakta. Ekip sayımızı önümüzdeki günlerde 50'ye çıkararak çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in konuşmasının ardından mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler. - MALATYA