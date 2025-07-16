Malatya\'da Kavşak Düzenlemeleri İncelendi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve devam eden dört ayrı kavşak düzenlemesini yerinde inceledi.

Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ile birlikte sahada incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, kavşakların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağını belirtti.

Tamamlanan Cafana Kavşağı'nın ardından, 300 milyon TL'lik yatırımla yapımı süren köprülü 3 Nolu Kavşak'ın Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor. TEDAŞ önündeki 2 Nolu Kavşak'ta çalışmaların 10 gün içinde başlayacağı, Havalimanı bağlantısındaki 1 Nolu Kavşak içinse genişletme planlarının sürdüğü bildirildi.

Ölmeztoprak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yönlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü vurgularken, Havalimanı yeni terminali önünde 55 milyon TL'lik yeni kavşak projesiyle bölge ulaşımının daha da rahatlatılacağını ifade etti. Ayrıca Akçadağ Develi Mahallesi'ndeki kot farkı sorununun çözümü için de saha çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi. - MALATYA