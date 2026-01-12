Malatya'da 16 Taziye Evi Tamamlandı - Son Dakika
Malatya'da 16 Taziye Evi Tamamlandı

12.01.2026 17:23  Güncelleme: 17:30
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da ilk etapta belirledikleri 20 noktada taziye evlerinin yapıldığını ve 16'sının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Kentin yeniden inşa sürecinde TOKİ ve Emlak Konut ile koordineli bir çalışma yürüten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, rezerv alanlarda TOKİ marifetiyle taziye evleri yapılması noktasında bir çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk etapta 20 taziye evinin inşasına başlanırken, 16'sı bitme aşamasına geldi.

Başkan Er, TOKİ İl Sorumlusu Emrah Acar ile birlikte Göztepe ve Tandoğan mahallelerini kapsayan Battalgazi ilçesi rezerv alan 39.bölgede yapılan taziye evinde incelemede bulundu.

Başkan Er, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "TOKİ tarafından Tandoğan bölgesinde yaklaşık 2 bin konut yapıldı. Bildiğiniz gibi şehrimizde 70'e yakın rezerv alanımız bulunuyor. Bu rezerv alanlarla ilgili olarak TOKİ Başkanımıza, "İmkanı olan rezerv alanlarımızda taziye evlerini yapalım" talebinde bulunduk. Sağ olsunlar, bu talebimize olumlu yaklaştılar. TOKİ Başkanımız talimat verdi, ekipleriyle birlikte sahada incelemeler yaptılar. Yerelde de Emrah kardeşimizin yoğun çalışmalarıyla 20 ayrı yer tespit ettik. Bu alanlardaki inşaatların büyük bölümü tamamlanmak üzere. Şu anda bulunduğumuz yer Göztepe Mahallesi. Göztepe Mahallesi dahil olmak üzere yaklaşık 16 noktada taziye evlerimiz bitme aşamasına geldi. Malatya genelindeki diğer rezerv alanlarda da taziye evi yapılabilecek yeni alanları belirledik. İnşallah bunları da TOKİ ile yeniden görüşeceğiz ve kısmet olursa yapımlarına başlayacağız. Biz Malatya'da her zaman şunu söyledik; "Artık çadırlarda taziye kabul etmek bize yakışmıyor." Çevre illerimize baktığımızda da görüyoruz ki hiçbir yerde çadırda taziye yapılmıyor; her yerde taziye evleri mevcut. Bu doğrultuda İl Müftümüzle de görüştük. Müftülüğümüzle birlikte camilerimizin altlarına taziye evleri yapıyoruz. Aynı şekilde rezerv alanlarımızda da 16 taziye evi neredeyse tamamlanmış durumda. İnşallah bu sayıyı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Yapılan tüm bu çalışmaların Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'da yeniden inşa faaliyetleri kapsamında çok büyük bir operasyon yapıldığını kaydeden Başkan Er, "Yeşiltepe'de anahtar teslim ederken bir vatandaşımız ağladı, "Ben 20-30 senede bir şehir ayağa kalkmaz dedim ama 2 senede anahtarımızı teslim ettiniz" dedi. Allah, devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız ve yerelde ekiplerimizle özverili bir çalışma yaptık, iki senede konutlar bitti. Konutlarımızı tamamladık; taziye evleri, yol ve altyapıyı yapıyoruz. Malatya'da yaptığımız çalışmayla artık çevre yolu altı-üstü kavramı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Çatyol'da ikamet eden İsmail Demirel, taziye evini incelediği esnada yanına geldiği Başkan Sami Er'e yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Demirel, "Çok güzel evler yapılmış. Pırıl pırıl evler. Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömür ve güç versin. Buraları görünce böyle bir devletin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" de - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Sami Er, Malatya, Son Dakika

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
