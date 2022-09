BAKAN YANIK, MALATYA'DA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, huzur evinde kalanlar ile bir araya gelerek, sohbet etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yanık, Malatya'da, güne bir şehit haberiyle girdiklerini belirterek, "O yüzden buruk bir program oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Derya Yanık, gerek belediyeler gerek valilikle aldıkları brifingler çerçevesinde şehrin genel değerlendirmesini yaptıklarını kaydederek, "Bunun yanında Bakanlığımızın hizmetlerini yerinde inceleme noktasında çalışma arkadaşlarımızla görüştük. Bakanlığımızın önümüzdeki süreçteki çalışmalarını planlamak ve değerlendirmek noktasında son derece verimli bir çalışma oldu. Malatya hepimiz için son derece önemli bir şehir. Malatya özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde eskiden beri ekonomisiyle, insan kaynağıyla, ticari hacmiyle ve terörün en şiddetli olduğu zamanlarda teröre geçit vermeyen kimliğiyle bölgenin sigorta illerinden birisi. Hizmetlerimizi planlarken, şehrin ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte Malatya'ya 5 adet Aile Destek Merkezi (ADEM) kuracağız. Hızlı bir biçimde yerelde vatandaşlarımızın özellikle kadın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Arkadaşlarımız hızlıca hangi bölgelerde, nüfusa göre nasıl olacağı noktasında planlamalarını yapacaklar ve inşallah seri bir biçimde de ADEM'lerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yine öbür taraftan çocuk evlerimiz ve huzurevlerimizle alakalı ihtiyaç planlamalarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Malatya hem ticari hem insan kaynağı hem bölgedeki ağırlığı hem de üniversitelerin varlığı sebebiyle oldukça etkin bir şehir. Malatya'nın bu birikimine, bu kıymetine uygun, şanına yakışır şekilde hizmetlerimizi hızlıca hayata geçireceğiz. Malatya bizi sever, AK Partiyi sever, biz Malatya'yı severiz. O yüzden milletimizin bu teveccühünü karşılıksız bırakmayacak şekilde AK Parti hükümeti olarak, bütün bakanlıklar olarak, biz de dahil olmak üzere, Malatya'mıza en iyi şekilde nasıl hizmet edebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Zaten Malatya siyaseti bu anlamda yerel dinamikleri, yerel ihtiyaçları aralıksız takip eder. Sayın Bakanımız, Sayın Başkanımız, Sayın Vekillerimizin her birisi ayrı ayrı son derece nabzı yakından tutar, ihtiyaçları yakından takip eder, her an vatandaşımızla iç içedir. Dolayısıyla biz de bakanlıklar olarak vekillerimizle çok yakın temas içinde, iş birliği içinde her ilimizle alakalı çalışmalarımızı planlıyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.