Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı oy kullandı

Politika

Malatya Valisi Ersin Yazıcı oyunu eşi Hanife Yazıcı ile birlikte kullandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı beraberinde eşi Hanife Yazıcı ile saat 13.00 sıralarında oy kullanacağı Fatih İlk okuluna geldi.

Eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oyunu kullanan Vali Yazıcı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah 7 itibariyle doğu illerinde 8 itibariyle de batı illerinde oy kullanma işlemleri başladı. Bizim ilimizde de 07.00 itibariyle oy kullanımına başlanılmıştır. 542 bin 177 seçmenimiz var oy kullanım süresi içerisinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Saha 4 bin 844 tane güvenlik görevlimiz görev almış durumda. Sağlık problemleri olup evinde çıkmayan vatandaşlarımız için 8 tane seyyar sandığımız aktif bir şekilde sahada dolaştırılmakta ilgililere ulaştırılmaktadır konteynerlerde 131 tane konteynerde oy kullanımı devam etmekte oralarda kullan sandıklarda inşallah memleketimiz için "Malatya için tüm ilçelerimiz için hayırlı güzel sonuçlar doğuracak demokratik bir seçimi birlikte gerçekleştiriyoruz Malatya'mız için hayırlı olsun" diye konuştu - MALATYA