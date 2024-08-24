Malazgirt Zaferi\'nin 953. Yıl Dönümünde Görkemli Fener Alayı Düzenlendi

Politika

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında görkemli bir fener alayı düzenlendi. Etkinlikte, 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yapıldı.

Vatandaşlar, Şehit Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği caddede toplanarak Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde 15 Temmuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanların coşkusu, Malazgirt'in tarihi zaferini bir kez daha yaşattı.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Malazgirt'e Yakışan Bir Yürüyüş Gerçekleştirdik"

Yürüyüşün sonunda bir konuşma yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt'te bu anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirtti. Yıldız, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü saat 10'da Malazgirt'te önemli mesajlar vereceğini duyurarak şunları söyledi:

"Şanlı zaferimizin yıldönümü kutlu olsun. Bin yıl önce Sultan Alparslan, Malazgirt'ten büyük bir yürüyüşü başlattı. Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar, Araplar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler, bu toprağın çocukları, bu vatanın evlatları, birlikte büyük bir zafer kazandılar ve Anadolu'yu bize vatan kıldılar. Tüm şehitlerimize rahmet olsun."

Kaymakam Bayram'dan vatandaşlara davet

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve devletin zirvesini karşılamak üzere tüm vatandaşları Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki hitabet alanına davet etti. Malazgirt Zaferi'nin anısına düzenlenen bu özel etkinlik, Malazgirt'in tarihi önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yürüyüşe Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Genel Meclis Üyesi Sait, Yıldırım, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdür V. Başkomiser Mithat Bayırlı, Siyasi Parti Temsilciler,STK'lar kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ