Manavgat Belediye Başkanı Antalya City Expo\'da Fuara Katıldı

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nin iş birliğiyle düzenlenen 10. Antalya City Expo-Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, açılış töreninin ardından fuarı gezdi. Başkan Kara, çeşitli stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti ve fuarda sergilenen projeler hakkında bilgi aldı.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, fuarın şehircilik alanındaki yeniliklerin yerel yönetimler tarafından daha iyi anlaşılmasına imkan sağlayan önemli bir platform oluşturduğunu dile getirdi. Kara, Manavgat'ta hayata geçirecekleri projelerle ilgili de çeşitli fikirler edindiğini ve bu tür fuarların yerel yönetimler için oldukça verimli olduğunu ifade etti. - ANTALYA