ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde bölgedeki ortak ve müttefik ülkelerin liderlerine, "Bir sorun olduğunda beni arayacaksınız. (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio'yu arayacaksınız. Diğerlerini arayacaksınız. Yanıt vermezlerse beni arayın. Telefonunuzu açarım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi akşam yemeği programında konuştu. Filipinler'in ABD'nin en eski ve en önemli müttefiklerinden biri olduğunu ve gerçek manada bir Pasifik ülkesi olduğunu ifade eden Trump, "Bugün buradayım çünkü Amerika, birçoğu şu anda bu masada bulunan dostlarımızın ve ortaklarımızın başarısına, egemenliğine ve refahına derinden bağlıdır. Bu bölgedeki ortaklarımızın yanındayız ve her zaman da öyle olacağız" dedi.

Trump, geçtiğimiz yıl Malezya'da düzenlenen ASEAN Zirvesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile birlikte Kamboçya ve Tayland arasındaki barış anlaşmasına aracılık ettiklerini belirterek, ateşkesin korunmasına ve anlaşmanın uygulanmasına bağlılıklarını vurguladı. Bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkileri de güçlendirdiklerini söyledi.

Ardından ABD ekonomisinin rekorlar kırdığından ve 22,2 trilyon dolar yatırım çektiğinden bahseden Trump, "Güneydoğu Asya, gezegenin en yoğun ticari kavşaklarından biri. Dünyadaki deniz taşımacılığının dörtte biri Malakka Boğazı'ndan geçiyor. Göreve döndüğümden bu yana Malezya, Kamboçya, Endonezya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore ve açıkçası bu masadaki hemen herkesle büyük ticaret anlaşmaları yaptık" dedi.

Tayland ile de yeni bir anlaşmaya imza attıklarını duyuran Trump, "Tayland Başbakanı açısından çok daha iyi bir anlaşma oldu ama bunlar küçük ayrıntılar. Bölge genelinde enerji, kritik mineraller ve teknolojiyi kapsayan başka birçok hayati anlaşma da yaptık" dedi.

"Enerjide açık ara bir numarayız"

Güney Kore'nin 54 milyar dolar yatırım yapacağını duyurduğu Alaska LNG boru hattı projesine de değinen Trump, "Bol ve uygun fiyatlı Amerikan enerjisinin Pasifik genelindeki ortaklarımıza rekor miktarlarda ihraç edilmesini kolaylaştıracak devasa bir sıvılaştırılmış doğal gaz boru hattı projesini Alaska'da onayladık. Bildiğiniz gibi bu konuya çok önem veriyorum. Artık Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamının iki katı büyüklüğündeyiz. Enerjide açık ara bir numarayız" dedi.

ABD'nin yapay zeka alanında da açık arayla rakiplerinin ilerisinde olduğunu ve yapay zekanın Sanayi Devriminden daha büyük bir devrim olduğunun söylendiğini ifade eden Trump, "İnternetten çok daha büyük, Sanayi Devrimi'nden daha büyük. Muazzam bir ekonomik büyüme sağlıyor, istihdam oluşturuyor, bilimin ve tıbbın sırlarını çözüyor" dedi.

Enerjiden teknolojiye ve güvenliğe ABD'nin "en iyi partner ülke" konumunda olduğunu söyleyen Trump, Amerikan savunma sanayisinden de bahsettiği konuşmasında, "En iyi ekipmanı biz üretiyoruz. Bunu Venezuela'da gördünüz. İran'da görüyorsunuz. Her yerde görüyorsunuz. Herkes satın alıyor" dedi.

Trump, Amerikan savunma şirketlerinin Patriot, THAAD sistemleri, Tomahawk ve diğer sistemlerine yönelik taleplere cevap verebilmek için 22'den fazla üretim tesisi inşa ettiğini söyledi.

ABD'nin Endonezya ve Filipinler ile savunma iş birliğini artırma adımları attığını da belirten Trump, ASEAN liderlerine hitabında, "Ortaklarımızı ve müttefiklerimizi yüzde 100 destekliyoruz. Bir sorun olduğunda beni arayacaksınız. (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio'yu arayacaksınız. Başkalarını arayacaksınız. Yanıt vermezlerse beni arayın. Telefonunuzu açarım. 'Marco, kovuldun. Yeterince hızlı yanıt vermedin' derim" ifadelerini kullandı.

Bölgenin dünyanın en canlı ve üretken bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Trump, ABD'nin bu ülkelerle bağlarını güçlendirmek için sabırsızlandığını söyledi.