Manisa\'da Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'e vatandaştan tepki: Beni köpek gibi sevme

Politika

Manisa'da MHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda belediye başkan adayı olan Cengiz Ergün ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BEN KÖPEK DEĞİLİM"

"Seçimden seçime buraya geliyorsunuz" diyerek sitem eden vatandaş, bu esnada Başkan Ergün'ün tavrından rahatsız olması üzerine "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.

"BU ARKADAŞ PROVOKATÖRLÜĞE GELMİŞ"

Başkan Ergün de vatandaşa "Bu arkadaş provokatörlüğe gelmiş" sözleriyle karşılık verdi. Yaşanan bu diyalog kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

PAZARCILAR DA TEPKİLİ

Başkan Ergün, başka bir ziyaretinde ise pazarcı esnafının tepkisiyle karşılaştı. Tepkilere bir süre kulak veren Ergün, daha sonra kızgınlıkla pazar yerini terk etti.