Manisa'da Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Beni köpek gibi sevme - Son Dakika
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Politika

Manisa'da Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Beni köpek gibi sevme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.

14.02.2024 14:06  Güncelleme: 14:13
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Manisa'da MHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda belediye başkan adayı olan Cengiz Ergün ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BEN KÖPEK DEĞİLİM"

"Seçimden seçime buraya geliyorsunuz" diyerek sitem eden vatandaş, bu esnada Başkan Ergün'ün tavrından rahatsız olması üzerine "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.

"BU ARKADAŞ PROVOKATÖRLÜĞE GELMİŞ"

Başkan Ergün de vatandaşa "Bu arkadaş provokatörlüğe gelmiş" sözleriyle karşılık verdi. Yaşanan bu diyalog kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

PAZARCILAR DA TEPKİLİ

Başkan Ergün, başka bir ziyaretinde ise pazarcı esnafının tepkisiyle karşılaştı. Tepkilere bir süre kulak veren Ergün, daha sonra kızgınlıkla pazar yerini terk etti.

Manisa\'da Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'e vatandaştan tepki: Beni köpek gibi sevme

Cengiz Ergün, Manisa, MHP, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa'da Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Beni köpek gibi sevme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • süleyman hakan gökşen: soru soranları nedense "provokatör" olarak yaftalıyorlar, hiç soru sormayacaksın veya yaptıkları işleri öveceksin. 74 8 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : NİYE VİDEO YOK 26 4 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: O bu önemli değil.bunlara o makamı veren sizsiniz ve yadırgayan sizsiniz.dikkat edin sissiniz diyorum ben değil. 13 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Yarın gider yine oy verirsiniz 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Manisa'da Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Beni köpek gibi sevme - Son Dakika
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