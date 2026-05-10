Mahalle yönetiminde yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahalle yönetiminde yeni dönem

Mahalle yönetiminde yeni dönem
10.05.2026 08:14  Güncelleme: 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da mahalle muhtarlarının daha etkin hizmet sunabilmesi için 'Muhtarlar Akademisi Eğitimi' projesi hayata geçirildi. Muhtarlar, iletişim ve afet yönetimi gibi konularda eğitim alarak vatandaşlara daha hızlı ve doğru çözümler üretmeyi hedefliyor.

Manisa'da mahalle muhtarlarının daha etkin ve profesyonel hizmet sunabilmesi amacıyla "Muhtarlar Akademisi Eğitimi" projesi hayata geçirildi. İletişimden afet yönetimine kadar birçok başlıkta eğitim alacak muhtarlar, vatandaşların taleplerine daha hızlı ve doğru çözümler üretmeyi hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde mahalle muhtarlarına yönelik "Muhtarlar Akademisi Eğitimi" projesi başlatıldı. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında yürütülen çalışma ile muhtarların yerel yönetimlerdeki rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen projede, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı da aktif görev alıyor. Eğitim programı sayesinde mahalle muhtarlarının kamu ile vatandaş arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurması hedefleniyor.

Program kapsamında muhtarlara; etkili iletişim, katılımcı yönetişim, afet yönetimi, kriz anlarında liderlik, kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmalarının kullanımı gibi çeşitli konularda eğitim verilecek.

Yetkililer, eğitimlerle birlikte muhtarların mahallelerde daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapmasının amaçlandığını belirtti.

Mayıs ayı boyunca devam edecek eğitimlerin toplam 16 saat süreceği öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT binasında gerçekleştirilen programın sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan muhtarlara sertifika verileceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahalle yönetiminde yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

08:11
Hantavirüs alarmı Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
07:44
Nükleer kriz yeniden alevlendi ABD ve Rusya karşı karşıya
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
07:20
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan’a statü verilmesi hukuken mümkün değil
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil
02:21
İstanbul’da takside dehşet Şoförün boynuna ip geçirip gasbettiler
İstanbul'da takside dehşet! Şoförün boynuna ip geçirip gasbettiler
00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 08:49:44. #7.12#
SON DAKİKA: Mahalle yönetiminde yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.