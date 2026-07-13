Manisa İçin Ortak Akıl Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa İçin Ortak Akıl Çağrısı

Manisa İçin Ortak Akıl Çağrısı
13.07.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Köse, Manisa'nın geleceği için uzun vadeli planlama ve sürdürülebilir yatırımlar gerektiğini vurguladı.

Düşünce Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın ulaşım, altyapı, çevre, tarım ve istihdam başta olmak üzere birçok alanda kronikleşen sorunları bulunduğunu belirterek, "Manisa'nın geleceği için ortak akıl, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilir yatırımlar şart" dedi.

Düşünce Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın hızla büyüyen bir kent olmasına rağmen altyapı, ulaşım, çevre, tarım ve istihdam alanlarında önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, kentin geleceğinin günübirlik çözümler yerine uzun vadeli planlamalarla şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Manisa'nın sanayi ve tarımda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Köse, aynı hızda şehirleşme ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilemediğini ifade etti.

Köse, "Manisa üretimiyle, ihracatıyla ve sanayisiyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri. Ancak nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak ulaşım, altyapı ve sosyal yaşam alanlarında aynı gelişimi göremiyoruz. Artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan projelere ihtiyaç var." dedi.

Kent içi ulaşımın özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi yoğunluk oluşturduğunu dile getiren Köse, alternatif yol ağlarının artırılması ve toplu ulaşım sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çevre sorunlarına da değinen Köse, dere yataklarının korunması, yeşil alanların artırılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Tarımın Manisa ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Köse, su kaynaklarının bilinçli kullanılması ve üreticiyi destekleyecek projelerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Gençlerin istihdamına yönelik mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Köse, "Sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile iş arayan gençler arasında köprü kurulmalı. Mesleki eğitim projeleri artırılarak hem üretime hem de istihdama katkı sağlanabilir." diye konuştu.

Deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirten Köse, kentsel dönüşüm çalışmalarının bilimsel veriler ışığında hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, riskli yapı stokunun yenilenmesinin öncelikli konular arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Köse, açıklamasının sonunda tüm kurum ve kuruluşların ortak akıl etrafında buluşması gerektiğini belirterek, "Manisa'nın potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyeli doğru planlama, şeffaf yönetim ve ortak çalışma kültürüyle değerlendirebiliriz. Şehrimizin geleceği için herkesin sorumluluk alması gerekiyor." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Manisa, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa İçin Ortak Akıl Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:03:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa İçin Ortak Akıl Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.