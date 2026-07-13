Manisa İçin Ortak Akıl Çağrısı

Düşünce Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın ulaşım, altyapı, çevre, tarım ve istihdam başta olmak üzere birçok alanda kronikleşen sorunları bulunduğunu belirterek, "Manisa'nın geleceği için ortak akıl, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilir yatırımlar şart" dedi.

Düşünce Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın hızla büyüyen bir kent olmasına rağmen altyapı, ulaşım, çevre, tarım ve istihdam alanlarında önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, kentin geleceğinin günübirlik çözümler yerine uzun vadeli planlamalarla şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Manisa'nın sanayi ve tarımda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Köse, aynı hızda şehirleşme ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilemediğini ifade etti.

Köse, "Manisa üretimiyle, ihracatıyla ve sanayisiyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri. Ancak nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak ulaşım, altyapı ve sosyal yaşam alanlarında aynı gelişimi göremiyoruz. Artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan projelere ihtiyaç var." dedi.

Kent içi ulaşımın özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi yoğunluk oluşturduğunu dile getiren Köse, alternatif yol ağlarının artırılması ve toplu ulaşım sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çevre sorunlarına da değinen Köse, dere yataklarının korunması, yeşil alanların artırılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Tarımın Manisa ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Köse, su kaynaklarının bilinçli kullanılması ve üreticiyi destekleyecek projelerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Gençlerin istihdamına yönelik mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Köse, "Sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile iş arayan gençler arasında köprü kurulmalı. Mesleki eğitim projeleri artırılarak hem üretime hem de istihdama katkı sağlanabilir." diye konuştu.

Deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirten Köse, kentsel dönüşüm çalışmalarının bilimsel veriler ışığında hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, riskli yapı stokunun yenilenmesinin öncelikli konular arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Köse, açıklamasının sonunda tüm kurum ve kuruluşların ortak akıl etrafında buluşması gerektiğini belirterek, "Manisa'nın potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyeli doğru planlama, şeffaf yönetim ve ortak çalışma kültürüyle değerlendirebiliriz. Şehrimizin geleceği için herkesin sorumluluk alması gerekiyor." ifadelerini kullandı. - MANİSA