Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti\'den istifa edenler CHP\'ye katıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile 7 yönetim kurulu üyesi, CHP'ye katıldı. CHP İlçe Lokali'nde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı. İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılanlara teşekkür eden CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Volkan Bozdağ ve diğer üyelere başarılar diledi.

07.05.2024 16:46
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile 7 yönetim kurulu üyesi, CHP'ye katıldı.

CHP İlçe Lokali'nde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Törende konuşan CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılanlara teşekkür etti.

Partiye katılan Volkan Bozdağ da kendisiyle birlikte İYİ Parti'den ayrılan 7 yönetim kurulu üyesine teşekkür ederek, "İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmıştır. Hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika

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