Mardin'de kaçak elektrik gerekçesiyle trafo direkleri söküldü

Politika

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Mardin'in Derik ilçesinde kaçak oldukları gerekçesiyle trafo direklerinin sökülmesine tepki gösterdi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Aydeniz, DEM Parti Mardin Milletvekilleri George Aslan ve Kamuran Tanhan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Aydeniz, Mardin'in Derik ilçesinde 97 trafonun "kaçak elektrik" gerekçesiyle söküldüğünü, bu nedenle binlerce vatandaşın elektriksiz kaldığını belirtti.

"97 trafo nasıl kaçak olabilir?" diye soran Aydeniz, trafoların abonelikleri olduğunu savundu.

Sökülen trafoların halkın kendi gücüyle aldıkları trafolar olduğunu anlatan Aydeniz, trafo direklerinin sökülmesi nedeniyle borcu olanların yanında borcu olmayanların da elektriğinin kesildiğini söyledi.