Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı - Son Dakika
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Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı

11.06.2022 15:44
Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Songur ailesi arasında 25 yıldır süren husumet kanaat önderlerinin teşebbüssüyle barışla sonuçlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Songur ailesi arasında 25 yıldır süren husumet kanaat önderlerinin teşebbüssüyle barışla sonuçlandı.

Kızıltepe'de amca çocukları arasında 25 yıl önce çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda da yaralı olmuştu. Akraba aileler arasında 25 yıl önce başlayan husumet iş insanı Davut Dündar ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Songur ailesi için Kızıltepe'de bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Programa Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Davut Dündar, Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemil Aydoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Barışa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Çam, "Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Böyle hayırlı işlerin olması bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Öncelikle bu hayıra vesile olanlara teşekkür ediyorum. Gönlü yıkmak Allah'ın evini yıkmakla eş değerdir. Gönül yapmak ise bu birliği beraberliği sağlamak, küskünleri barıştırmak önemlidir. Hadiselerin neticesini güzelliğe neticelendirmek ise bir o kadar önemli bir o kadar kutsal bir vazifedir. Bu güzelliğin ortaya çıkmasında Songur ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bu barışın sağlanmasında büyük emek sağlayan Dündar ailesine de çok teşekkür ediyorum. Duamız ve niyazımız şudur; inşallah bundan sonraki süreçte ilimiz, ilçemiz ve bölgemizde bu tarz üzücü hadiseler cereyan etmez. Var olan hadiseler de inşallah barışla sonuçlanır. Songur ailesine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sizi size Allah'a emanet ediyorum" dedi.

İki yıldır barış sağlansın diye uğraştı

Tarafların barışması için iki yıldır uğraşan Davut Dündar, "25 yıldır böyle bir olayları vardı. Biz de Dündar ailesi olarak barış için katılım sağladık. Rabbim barışı kısmet etti. Biz de uğraştık Rabbim sonuçlandırdı. Yan yana geldiler, çok sevinçli ve heyecanlıyız. Rabbim Müslümanların arasına hiçbir zaman dargınlık sokmasın" diye konuştu. - MARDİN

Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı
Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı
Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı
Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı

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Kaynak: İHA

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Songur ailesinin 25 yıllık husumeti barışla sonuçlandı - Son Dakika
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