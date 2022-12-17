Erdoğan, istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuk üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kandil'e kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İstekli ve Gümüşel tutuklandı.

"KANDİL'E KAÇIRILAN O YAVRULAR İÇİN BİR KELİME ETTİN Mİ?"

Bugün Mardin'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu konu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan, "Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket, ayrı bir konu. Kandil'e kaçırılan 13-14 yaşındaki o yavrular için bir kelime ettin mi? Terör örgütünün taciz ettiği çocuklarla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, ah? Ne diyor helalleşmeye geldim. Helalleşmeye gideceksen, Diyarbakır anneleriyle helalleş. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin. Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe, artık anneler evlatlarının acı haberini değil evlatlarından gelen güzel haberleri bekleyecek. Hep birlikte ülkemize 4 elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sevgili Mardinliler, uzun bir aranın ardından sizleri muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Elhamdülillah bu ne coşku. Resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i Allah için seviyoruz. Kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar, her türlü fitneyi, zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin ne olduğunu asla unutmadı. Terör belasından kurtuldukça Mardin bu altyapının hakkını verdi, Mardin asla ne olduğunu unutmadı. Şehrimize getirdiğimiz eserlerle Mardin'i zenginleştirdik. Bu süreçte neler yaşadığımızı neler yaşadığımızı sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten eser getirmekten asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar TL'ye, güncel bedeli 17,5 milyar TL'ye ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

"3 PETROL KUYUSUNUN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz. Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz. Ülkemizde birçok yerde olduğu gibi Mardin'de de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Ömerli, Dargeçit, Midyat ilçelerimize getirilen doğal gazın açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Mardin'de bölünmüş yolları toplamda 272 kilometreye çıkarttık. Hızlı tren projemizi Adana'dan Mardin'e kadar uzatacağız.

"MARDİN HAVALİMANI'NIN ADINI AZİZ SANCAR OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ"

Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz. Türkiye'yi çukura itmek istediler. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Değerli kardeşlerim, onlar yıktı, biz daha iyisiyle yeniledik. Terör örgütünün tahrip ettiği caddeleri, binaları yeni baştan biz inşa ettik. Derik'te kaymakamımızı bunlar şehit etti. Günahı neydi? Sadece Derik'e hizmet etmekti.

Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe, artık anneler evlatlarının acı haberini değil evlatlarından gelen güzel haberleri bekleyecek. Hep birlikte ülkemize 4 elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız. Türkiye Yüzyılı ile vizyonumuzu genişletiyoruz. Türkiye parlayan yıldızıyla gücüne güç katıyor."