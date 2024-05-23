MARSU'nun Ahmet Türk dönemine ait faturasının kısmen ödendiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

MARSU'nun Ahmet Türk dönemine ait faturasının kısmen ödendiği ortaya çıktı

MARSU\'nun Ahmet Türk dönemine ait faturasının kısmen ödendiği ortaya çıktı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Ahmet Türk döneminde Nisan 2024 tarihine ait faturanın kısmen ödendiğini açıkladı. Ancak faturanın hala ödenmeyen kısmı bulunuyor.

23.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce Ahmet Türk döneminde Nisan 2024 tarihine ait 27 bin 514 lira 22 kuruş tahakkuk edilen faturanın DEDAŞ'ın ısrarı üzerine kısmi ödendiği, faturanın 14 bin 514 lira 22 kuruşunun ise hala ödenmediği belirtildi.

Artuklu ilçesini besleyen su pompalarında meydana gelen arıza sonrası iddia edilen MARSU borçları tartışma konusu oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı açıklamaların aksine DEDAŞ yetkililerinden alınan bilgilere göre, 2022, 2023 ve 2024 yılları kayyum dönemindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğüne ait 438 milyon 590 bin 688 TL borç ödendiği ortaya çıktı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önceki son 6 ayda da kayyum tarafından 185 milyon TL civarında borç ödendiği tespit edildi. 31 Mart seçimleri sonrası Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk dönemini kapsayan Nisan 2024 döneminde MARSU faturası 27 bin 514 lira 22 kuruş tahakkuk edilirken, faturanın sadece 13 bin TL'sinin ödendiği, tahakkuk edilen fatura tutarının yarısından fazlasının ödenmediği belirlendi.

Seçim sonrası yeni yönetim sürekli "kayyum borç bıraktı" şeklinde açıklamalar yaparken, 2 milyar TL borç ile belediyeyi devralan kayyum yönetiminin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Büyükşehir Belediyesi kasasını 150 milyon TL civarında nakit para bırakarak devrettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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