Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi - Son Dakika
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Politika

Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi

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ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildiğini açıkladı.

21.11.2024 21:16
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.

TRUMP'IN ADALET BAKANI ADAYI GERİ ADIM ATTI

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın A takımında yer alması beklenen bir isim adaylıktan geri çekildi. Trump'ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gaetz, " Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı" dedi.

Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
Matt Gaetz

"TAKDİRLE KARŞILIYORUM"

Gaetz'in çekilme kararının ardından açıklama yapan Trump, "Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt'i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Gaetz'in adaylıktan çekildiğine dair açıklaması, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin Gaetz'in cinsel suiistimal ve yasadışı uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin bir raporu yayınlama konusunda çıkmaza girmesinin ardından geldi.

Matt Gaetz, Trump\'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi - Son Dakika

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