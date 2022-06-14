Meclis Başkan Vekili ile AK Parti Grup Başkan Vekili arasında 'süre' tartışması - Son Dakika
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Meclis Başkan Vekili ile AK Parti Grup Başkan Vekili arasında 'süre' tartışması

14.06.2022 21:00
Meclis Başkan Vekili ile AK Parti Grup Başkan Vekili arasında 'süre' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akar arasında, CHP'li konuşmacıya fazla süre tanındığı iddiasıyla tartışma yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akar arasında, CHP'li konuşmacıya fazla süre tanındığı iddiasıyla tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören 14 maddelik kanun teklifini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın konuşma süresinin bitmesinin ardından ek süre verilmesine, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu itiraz etti. Akbaşoğlu'nun itirazlarının devam etmesi ve sık sık Arık'ın sözünü kesmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Akar, "Sayın Akbaşoğlu, bir daha müdahale ettiğinizde 5 dakika daha konuşturacağım. Bırakın da ben yöneteyim bunu, lütfen, rica ediyorum" dedi.

'İŞİNİZE GELDİĞİNDE PRENSİPTEN VAZGEÇİYORSUNUZ'Bunun üzerine Akbaşoğlu, Akar'a, "Prensiplerinizi hatırlattım. Bakın, içeride konuştuğumuzda ara verme süresiyle ilgili, bir insanın Halkla İlişkiler binasından buraya 5 dakikada gelmesinin mümkün olmadığını ifade ettiğimde, 'prensiplerimden vazgeçmem' dediniz. 3'üncü kez 1 dakikayı uzatıyorsunuz. Demek ki işinize geldiğinde prensiplerinizden vazgeçtiğinizi gösteriyorsunuz. Prensiplerinizden vazgeçmeyin diyorum" diye cevap verdi.'SİZE ÖZEL İLGİ GÖSTERECEĞİM'Haydar Akar, aralarındaki diyaloğu Genel Kurul'a taşıması nedeniyle Akbaşoğlu'na tepki gösterdi. Akar, şöyle konuştu:

"Arkada özel olarak konuştuğumuz şeyleri, özel konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz şeyleri burada açıkladığınız için siyasi edebe davet ediyorum. Siz grubunuzu yönetin, ben Meclis'i yöneteceğim. Oturun yerinize. Terbiyesizlik yapma. Evet, prensiplerimden biridir, milletvekillerini kürsüde konuşturmak. Sizin arkadaşlarınıza da aynı şeyi uyguluyorum, bizim arkadaşlarımıza da aynı şeyi uyguluyorum, hiç fark etmiyor. Ayrım yapmıyorum, bundan sonra size özel ilgi göstereceğim."


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Haydar Akar, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis Başkan Vekili ile AK Parti Grup Başkan Vekili arasında 'süre' tartışması - Son Dakika

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