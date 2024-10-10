Meclisten Çocuklar İçin Koruma Komisyonu

Politika

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararına göre, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince meclis araştırma komisyonu kurulacak. Kurulacak olan komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyon çalışma süresi Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. - ANKARA