Mehmet Aslan MHP'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Son Dakika
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Politika

Mehmet Aslan MHP'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Mehmet Aslan MHP\'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Haberler.com'a konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, MHP'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı. Aslan, "MHP'den ayrılma sebebim bir haksızlığa karşı oldu. Siyasi menfaat veya istikbal uğruna bırakmadım." dedi.

05.12.2024 12:23
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Siyasi ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalar yapan Aslan, MHP'den neden ayrıldığını anlattı.

"BİR HAKSIZLIĞA KARŞI MHP'DEN AYRILDIM"

Mehmet Aslan, " MHP'den ayrılma sebebim de bir haksızlığa karşı. Çok gençtim bu arada. Bariz bir haksızlık var burada ama ona ses çıkartmazsam, yarın öbür gün aynı haksızlık bana yapılırsa aynı şekilde kimseye sahip çıkmayacak ve ben aynı suçluluk psikolojisiyle devam etmek zorunda kalacağımı hissettiğim için gittim." diye konuştu.

"MHP'Yİ SİYASİ MENFAAT UĞRUNA BIRAKMADIM"

MHP'de önünün çok açık olduğunu belirten Aslan, "Siyasi menfaat, istikbal uğruna bırakmadım ki MHP'yi. Bazı siyasi partiler, yeni siyasi parti kurulduğu zaman, insanlar geçmişteki siyaset yapma olanağını yitirdiği için yeniye gider. Ben öyle bir sorunum yoktu. Ben idealimin uğruna İYİ Partili kurucular kurulunda yer aldım." dedi.

"BAHÇELİ'Yİ HİÇBİR ZAMAN ELEŞTİRMEDİM"

"Ben hiçbir zaman geçmişime sövmedim geleceğim için." diyen Aslan, "Beni siyaseten bir yerlere getiren insanları, yuvamı, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Ülkü Ocakları'nı ya da Türkmen Bey'i, Sayın Bahçeli'yi hiçbir yerde, hayatım hiçbir döneminde eleştirmedim, hiç konuşmadım da. Aleyhin hiçbir tweet dahi yok." ifadelerini kullandı.

"YEMEK ISMARLADIĞIM İNSANLAR YAZAR OLMUŞ BANA SALLIYOR"

Sosyal medyada ismini kullanarak MHP'nin kurumsal yapısına hakaret edildiğini aktaran Aslan, hiç karşılık vermediğini söyledi. Kendisi için sustuğunu ancak dava arkadaşlarının hakkını yedirtmeyeceğini belirten Aslan, "Yemek ısmarladığım insanlar, yazar olmuş, gazeteci olmuş, köşesinden bana sallıyor. Yemek ısmarlayayım dememin ne olduğunu anlayan anlamıştır. 'Ağabey' diye telefon açan o insanlar şimdi hiçbir şey yokmuş gibi köşelerinden kalemşörlük yapıyorlar. Ama onların o halini bildiğim için benim karşımda, ölene kadar hep o halde kalacaklar." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Mehmet Aslan MHP'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Son Dakika

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