Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı

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TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Müftüoğlu, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan İmralı ve DEM arasındaki görüşme sürecine dair özel kulis bilgilerini paylaştı. Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, görüşmenin birkaç gün içerisinde gerçekleşebileceğini belirtti. Müftüoğlu, tahminen görüşmenin Cumartesi günü olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

27.11.2024 22:59
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Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan DEM ile İmralı arasındaki görüşme sürecine dair özel kulis bilgisi verdi.

İMRALI –DEM GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Müftüoğlu açıklamasında, "Gelelim DEM ve İmralı arasındaki görüşmenin ne zaman yapılacağına. Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak söylüyorum. Birkaç gün içerisinde bunun gerçekleşebileceği, görüşmeye izin verilebileceği yönünde kanaat belirtildi. Tamamen tahmini olarak söylüyorum. Muhtemelen görüşmenin Cumartesi günü olabileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı

Adalet Bakanlığı, Kübra Par, Cumartesi, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY:
    gun gelir bir bakmıssın istiklal mahkelerinde yargılanıyorsun 4 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sizi gidi milliyetçiler sizi.. 4 0 Yanıtla
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