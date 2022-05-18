Mehmet Öz, Pensilvanya'daki senato seçimini önde götürüyor - Son Dakika
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Mehmet Öz, Pensilvanya'daki senato seçimini önde götürüyor

18.05.2022 15:30
Mehmet Öz, Pensilvanya'daki senato seçimini önde götürüyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki senato ve eyalet valiliği adaylarını belirmek için düzenlenen ön seçimlerini Prof. Dr. Mehmet Öz önde götürüyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki senato ve eyalet valiliği adaylarını belirmek için düzenlenen ön seçimlerini Prof. Dr. Mehmet Öz önde götürüyor.

ABD'de 8 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ara seçimler öncesi bugün, Pensilvanya eyaletinde senato ve eyalet valiliği adaylarını belirmek için ön seçim düzenlendi. Senato adaylığı için mücadele eden 3 isim arasında dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz de yer alıyor. Seçimlerin yüzde 95'i açıklanırken Dr. Öz aldığı yüzde 31,3 oyla rakipleri David McCormick ve Kathy Barnette'i geride bıraktı.

Bugün düzenlenen ön seçimlerle ayrıca eyalet valisi adayı da belirlenecek. Valilik seçimlerinde ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan Pensilvanya Eyalet Senatörü Doug Mastriano önde götürüyor.

Dr. Öz, 30 Kasım 2021 tarihinde Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuş, geçtiğimiz 7 Mayıs'ta ise eski ABD Başkanı Donald Trump desteğini göstermek amacıyla Dr. Öz'ün düzenlediği bir mitingine katılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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