Mehmet Tosun, Bodrum\'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifleri ile bir araya geldi

Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim gezileri kapsamında Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatiflerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Tekne sahiplerinin sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinleyen Mehmet Tosun, "Bodrum'da kanalizasyonlar derelerden gözbebeğimiz denizlere akıyor, tekne işletmecilerimiz liman bağlama ücretlerinin altında eziliyor, yaz sezonunda yanaşacak yer bulamadığı için saatlerce alargada bekliyor, atık su bırakacak nokta bulamıyor, barınaklar, limanlar bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumda, yol yok, su yok. Bodrum gibi bir turizm cennetine yakışmayan manzaralarla iç içe yaşıyoruz" diye konuştu. Tosun seçildiği takdirde, Bodrum'un tüm limanlarda dip temizliği başlatacaklarını, liman ve barınakların yol, su ve atık arıtma ihtiyacını acil olarak karşılayacaklarını söyledi.

"Kayıt dışı teknelere izin vermeyeceğiz"

Bodrum turizm gelirlerinin yüzde 20'sinin deniz turizminden kaynaklandığını hatırlatan Tosun, ilçede kayıt dışı çalışan teknelerin haksız rekabeti artırdığını, ekmeğini denizden ve iki aya sıkışmış turizmden kazanmaya çalışan Bodrumlu tekne sahiplerini zora soktuğunu belirterek şöyle devam etti:

"Deniz turizmi sezonunu en azından 6 aya çıkarabilmenin yollarını bulacağız. Bunun için de ilk olarak Bodrum'da liman ve barınaklarımızın yaşadığı altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözeceğiz. Mavi Yolculuk koylarımız, bizim en önemli değerimiz, sizlerin de ekmek kapınız. Bu koyları korumamız şart. Denizcilerimizin, turizmcilerimizin mutlu olmasını ve gelirini artırmasını istiyoruz. Belediye, sizlerin hakkını ve hukukunu savunmak zorunda. Bize yetki verildiği takdirde, yapılanlara teşekkür edip, yapılamayanları hızlı bir şekilde yapacağız."

"Hiç kimseyi ayrıştırmadan, öteleştirmeden belediyecilik yapacağız"

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, aynı gün Bodrum Oto Galericileri ile bir araya gelerek, sektörün sorun ve beklentilerini dinledi. Halkın takdiriyle göreve gelmeleri durumunda katılımcı bir anlayışla kent planlamasını yapacaklarını anlatan Tosun, "Bu süreçte, hiçbir sektörün sorunları ötelenmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışmanın sözünü verdik. Bodrum'da siyasetten arınmış yeni bir belediyecilik serüvenine ihtiyacımız var" diye konuştu. - MUĞLA