Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda Tekne İmalatçılarıyla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu.
Tosun, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, İçmeler'i bir turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyledi.
Bölgenin son halinin iyi olmadığını ifade eden Tosun, "Bu manzara, Bodrum'un en önemli sektörüne ve bu sektörü yaşatan emekçilere yakışmıyor. İçmeler bölgesinin ulaşım başta olmak üzere, arıtma, kanalizasyon, çevre ve imar sorunlarını çözeceğiz. Ardından da marka ve tanıtım çalışmasını derhal başlatacağız. Yat imalatını, bu eşsiz sanatı, Bodrum'a gelen insanlar yerinde görüp izleyebilecek." dedi.
Bodrum'un tersane bölgesi olan İçmeler'in yıllardır devam eden altyapı, yol, imar planları ile ilgili sorunlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Tosun, dünyanın en lüks tekne ve yatlarının imal edildiği bölgenin hala altyapı sorunlarıyla boğuştuğunu dile getirdi.
Bölgede kaldırımın da olmadığına dikkati çeken Tosun, şöyle devam etti:
"Esnaf, kendi imkanlarıyla arıtma suyunu tahliye etmeye çalışıyor. Belediyecilik, insanlara hizmet etme, insanların hayatını kolaylaştırma sanatıdır derken, işte tam da bunu kastediyoruz. Bodrum Belediyesi, sizlerin tekne imalatında gösterdiğiniz hassasiyeti yol yapımında, kanalizasyonda, bütçe harcamasında, imar planlamasında gösterebilse, yaşadığımız bu sorunlar tümüyle çözülür. Örneğin ben ahşap tekne imalatını, zanaatını bilmem, fakat sizin çalıştığınız bölgenin yolunun, arıtmasının, çevre düzenlemesinin nasıl yapılması gerektiğini bilirim. Bunun için hizmete talibim."
Özel jetleriyle Bodrum'a gelip lüks teknesini denize indirmek isteyenlerin yolları, sokaklardan denize akan atık suları gördüğünde şoke olduğunu dile getiren Tosun, "Biz, İçmeler Tersanesi'ni, Bodrum'un ahşap tekne imalatçılığını dünyaya tanıtmak isterken, Bodrum'u bu sektörde bir dünya markası haline getirmeyi hayal ederken, yaşadığımız manzara ne yazık ki bu. Bu kalitede, bu standartta denizde yüzer otel yapıyorsunuz, yollarınız bu halde. Anlamak mümkün değil. Biz Bodrum'un yat imalat sektörünü dünyaya böyle mi tanıtacağız?" diye sordu.
31 Mart'ta göreve gelmeleri durumunda, İçmeler bölgesinin altyapı, yol ve çevre düzenlemesini acil bir şekilde tamamlayacaklarını kaydeden Tosun, "İşte o zaman uluslararası nitelikte bir boat show için çalışmaya başlayacağız. Bodrum'un aynakıçlarını, tırhandillerini, guletlerini dünyaya tanıtacağız. İçmeler'i, Tavşan Burnu'nu turizm destinasyonu haline getirecek projelerimizi hazırladık." ifadelerini kullandı.
Tosun, belediyenin, vatandaşla bağının koptuğunu, kurumsallıktan uzaklaştığını ve belediyeye duyulan güvenin yüzde 15'lere düştüğünü de dile getirdi.
Tosun'a, İçmeler ve Tavşan Burnu ziyaretlerinde belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.
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