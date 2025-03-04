Meksika, ABD'ye Gümrük Vergisi Yanıtı Verecek - Son Dakika
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Politika

Meksika, ABD'ye Gümrük Vergisi Yanıtı Verecek

Meksika, ABD'nin yüzde 25 gümrük vergisi kararına misilleme yapacaklarını açıkladı.

04.03.2025 18:02
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı alan ABD'ye karşılık vereceklerini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye yüksek seviyelerde uyuşturucu girişi olduğu gerekçesiyle Meksika'ya uygulamayı planladığı yüzde 25 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinin ardından açıklama yaptı. Sheinbaum, ABD'ye misilleme olarak ek vergi uygulayacaklarını belirterek, Trump'ın Meksika'yı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının hiçbir nedeni ya da gerekçesi olmadığını söyledi.

Müzakere edilmiş bir çözümden yana olduklarını vurgulayan Sheinbaum, "Ancak ABD tarafından alınan tek taraflı karar ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketleri ve halkımızı etkilemektedir. Bu nedenle vergi ve vergi dışı önlemlerle karşılık vermeye karar verdik" ifadelerini kullanarak, verilecek karşılığın detaylarını daha sonra açıklayacağını belirtti.

ABD, ayrıca Kanada'dan ithal edilen ham petrol gibi enerji ürünlerine yüzde 10 diğer ürünlere yüzde 25, Çin'den ithal edilen tüm ürünlere ise yüzde 20 gümrük vergisi uygulama kararı aldı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meksika, ABD'ye Gümrük Vergisi Yanıtı Verecek - Son Dakika

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