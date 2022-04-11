Meksikalılar, Devlet Başkanı Obrador'un görevine devam etmesini destekliyor - Son Dakika
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Meksikalılar, Devlet Başkanı Obrador'un görevine devam etmesini destekliyor

11.04.2022 09:12
Meksikalılar, Devlet Başkanı Obrador'un görevine devam etmesini destekliyor

Meksika'da, halk dün yapılan referandumda Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a görevine devam etmesi yönünde destek verdi.

Meksika'da, halk dün yapılan referandumda Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a görevine devam etmesi yönünde destek verdi.

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), katılımın düşük olduğu referandumda seçmenlerin yüzde 90,3'ünün Lopez Obrador lehine oy kullandığını belirterek, Devlet Başkanı'nın 2024'teki seçimlere kadar görevini sürdürmesini onayladığını bildirdi.

Sandığa gidenlerin yüzde 7,8'i ise olumsuz görüş bildirerek, Lopez Obrador'dan görevini bırakmasını istedi.

Sandığa katılım oranının yüzde 20'nin altında olması nedeniyle yasal bağlayıcılığı bulunmayan referanduma, halkın yeterince ilgi göstermemesi dikkati çekti.

Muhalefet ise dün referandumun gereksiz ve masraflı olduğunu öne sürerek sandığa gitmeyeceğini duyurmuştu.

Lopez Obrador, neden referandum istemişti?

Meksika'da 2018 başkanlık seçimleri öncesinde Obrador, seçimi kazanması halinde iki yıl içinde devlet başkanlığının devamının halk tarafından onaylanması için referandum düzenleyeceğini söylemişti.

Ülkede ilk kez bu tarz bir referandumun gerçekleştirilmesi nedeniyle 2019'da anayasada gerekli değişiklikler yapılmış ve referandumun 2021'de düzenlenmesi hedeflenmişti.

Yasal sürecin uzaması nedeniyle referandum 2022'ye ertelenmişti.

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Referandum, Sonora, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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