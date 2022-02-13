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Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın - Son Dakika

Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın

13.02.2022 12:34

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen muhalefet partisi liderleri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai istişarelerin yürütüldüğü kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Liderlerin ilk kez bir arada fotoğraf verdiği zirve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, görüşme eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de hedefindeydi. Gökçek yaptığı paylaşımda toplantının gizli ortağının Selahattin Demirtaş olduğu iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin genel başkanları dün akşam bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürdü.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Toplantının ana gündem maddesinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olduğu öğrenilirken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüşmeye ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu paylaşımlardan en dikkat çekici olanlarından biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e aitti. Twitter hesabından 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaşan Gökçek, ittifakın gizli ortağının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olduğunu iddia ederek görsel de ona da yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU ÖDÜL VERİYORMUŞ"

Gökçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Gizli ortak nerede? Fotoğrafa dikkatli bakın. Bulanlara Kılıçdaroğlu ödül veriyormuş"

Gökçek'ten tarihi zirveyle ilgili tartışma yaratan paylaşım: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
6 muhalefet lideri buluştu, partilerden peş peşe yorumlar geldi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek, Muhalefet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın - Son Dakika


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