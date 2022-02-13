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Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin? - Son Dakika

Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?

13.02.2022 15:41

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter hesabından paylaştığı videoyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ilgili sözlerini hatırlattı. 2008 yılında yaptığı açıklamada Dubai anlaşmasına imza atan Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğini belirten Kılıçdaroğlu'na dünkü zirve sonrasında verdiği sözü hatırlatan Gökçek, "Sen erkek adam mısın, sözünde duracak mısın?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2008 yılında katıldığı bir televizyon programında CHP'nin iktidara gelmesi durumunda Dubai Anlaşması'na imza atan Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğini ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU: ALİ BABACAN YÜCE DİVAN'A GİDECEKTİR

Babacan'ın Dubai'ye yaptığı ziyarette Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmeyeceğini sözünü verip 1 milyar dolar talep ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, programda iddialı bir çıkışta bulunmuş ve "Ali Babacan Dışişleri Bakanı. Gitti Dubai'de 'Biz Irak'a girmeyeceğiz, söz veriyoruz, 1 milyar dolar verin bize' diye imza attı. Bunun Türkiye'deki adı nedir? Vatana ihanettir. AK Parti hükümeti bunun altına imza koyarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmiştir. Bunun sonu Yüce Divan'dır. Ve oraya gideceklerdir" demişti.

GÖKÇEK'TEN TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN KRİTİK SORU

Dün akşam DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu 6 muhalefet partisi liderinin katıldığı zirvenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği sözü hatırlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu iktidara gelirsen Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecen mi? Benim bildiğim erkek adam sözünde durur. Sen erkek adam mısın? Yani sözünde duracan mı?" dedi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Gökçek, Kılıçdaroğlu'na yıllar önce verdiği sözü hatırlattı: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Yüce Divan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin? - Son Dakika
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