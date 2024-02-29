Memleket Partisi Adayı Burak Hasar: Öğrencilere Ücretsiz Toplu Taşıma

Politika

Memleket Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Burak Hasar, seçilmesi halinde ortaöğretim ve lisans öğrencilerine toplu taşımayı ücretsiz yapacaklarını bildirdi.

Burak Hasar, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş'ı mal varlığını açıkladığı için tebrik eden Hasar, Yavaş'ın aynı hassasiyeti reklam bütçesini açıklama konusunda da göstermesi gerektiğini söyledi.

Ankara'nın her sokağında Yavaş'ın reklam afişlerinin olduğunu, başkentin böyle bir reklam kampanyasını daha önce görmediğini savunan Hasar, "Kendisi ne diyor, 'Az laf, çok iş.' Ben de Sayın Mansur Yavaş'a şunu söylüyorum; 'Az israf, el insaf Mansur Yavaş.' Kendisini, reklam bütçesini açıklamaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin toplu taşımaları ücretsiz olmalı"

Hasar, belediye başkanı seçilmesi halinde Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağını dile getirerek, "Ankara'da ortaöğretim gören ve lisans eğitimi alan öğrencilerin toplu taşımalarının ücretsiz hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz ve biz bunu yapacağız." dedi.

Ulaştırma sorununun yeni yollar ve kavşaklarla çözülemeyeceğini savunan Hasar, "Dolayısıyla biz, elimizdeki yolları düzelteceğiz." diye konuştu.