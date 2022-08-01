Memleket Partili Aksoy: "Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik teklifi desteklemeye hazırız" - Son Dakika
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Memleket Partili Aksoy: "Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik teklifi desteklemeye hazırız"

01.08.2022 12:09
Memleket Partili Aksoy: "Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik teklifi desteklemeye hazırız"

Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Aksoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 3 yılda Türkiye'nin ve dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini, pandemi döneminde sağlıkçıların en zor süreci yaşadığını ifade etti.

Sağlıkçıların, Kovid-19 salgını sürecinde canlarını hiçe sayarak çalıştıklarının altını çizen Aksoy, 187'si hekim olmak üzere 520 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Verdikleri emeklerden dolayı baş tacı edilmesi gereken sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son zamanlarda arttığına işaret eden Aksoy, "2021 yılında 364 saldırının gerçekleştiği olaylarda toplam 316 sağlık çalışanımız şiddete maruz kalmışız. Şiddet gören sağlık çalışanlarının yüzde 84'ü sürekli endişe, korku ve tetikte olma durumunu yaşadıklarını, bunun da iş verimlerini olumsuz etkilediğini kaydetmektedir." diye konuştu.

Aksoy, bazı konuların siyaset üstü olduğunu, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunun da bu yönüyle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "CHP'nin, sağlık çalışanlarına şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini desteklemeye hazırız." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Memleket Partili Aksoy: 'Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik teklifi desteklemeye hazırız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partili Aksoy: "Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik teklifi desteklemeye hazırız" - Son Dakika
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