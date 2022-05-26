Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den önemli açıklama: Aday olacağım, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğim - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den önemli açıklama: Aday olacağım, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğim

26.05.2022 22:25

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde aday olacağını ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini duyurdu. İzmit'te konuşan İnce, "Öyle bir noktadayız ki 'ben bile kazanırım' diyor. Yok kardeşim, öyle destek mestek yok." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmit'te bir kafede basın toplantısı düzenledi. İnce'ye, "Siz aday olmazsanız Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek misiniz?" soru su yöneltildi.

"BEN 2014'TE PARTİMİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI TV'DEN ÖĞRENDİM"

İnce, Kılıçaroğlu ile ilgili soruya "Niye destek vereyim? Kendime destek veriyorum. Tabii ki ben de adayım." cevabını verdi. Memleket Partisi Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı şöyle belirlenecek. Bütün örgütlenmiş illerdeki üyelerimizin önüne sandığı koyacağız. Ben partinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğimi söyleyeceğim. Belki bir başka vatan evladı, 'Ben de adayım' diyecek. Sandığı koyacağız. Üyeler kimi seçerse, partimizin cumhurbaşkanı adayı o olacak. Bu seçimde büyük ihtimalle ben kazanacağım. Ama yarın başkası kazanabilir. Bizde demokrasi var. Bizde öyle, 'Ben genel başkanım, seni aday yaptım' gibi bir şey yok. Türkiye'ye demokrasi getireceksen önce partine demokrasi getireceksin. Mesela ben 2014'te, partimin cumhurbaşkanı adayını televizyondan öğrendim. O sırada grup başkanvekili olarak partide ikinci adamdım." dedi.

İnce'den, Kılıçdaroğlu'na: Yok kardeşim, öyle destek mestek yok

"2014'TE, 2018'DE NEDEN ADAY OLMADIN?"

İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, soruya verdiği yanıtı şöyle devam ettirdi: "Şimdi de demokrat amca oldu. Ne demokrasisi yahu? İktidar da, muhalefet de tek adam rejimi var. Biz bundan çıkacağız. 'İkinci tura kalırsa destekler misiniz?' diyorsunuz. 2014 yılında aday olup kalsaydı. 2018'de aday olsaydı, kalsaydı. Şimdi, 'Ekonomi çok kötü. Ben bile kazanırım' diyor. Bu mu yani? Siyaset mi bu? 2018'de aday olsaydın o zaman. Niye olmadın? '2014'te olmadım, kazanamazdım. 2018'de olmadım, kazanamazdım. Muharrem, çık aday ol. Partiden de atalım seni. Şimdi 2023, ekonomi berbat. Öyle bir noktadayız ki 'ben bile kazanırım' diyor. Yok kardeşim, öyle destek mestek yok. Bakacağız. İkinci tura ben kalırsam onlar destekleyecek mi? Onu biliyor muyuz? Önce onu bir görelim."

İnce'den, Kılıçdaroğlu'na: Yok kardeşim, öyle destek mestek yok

"ESAD'LA BARIŞILMALI, ŞAM'A BÜYÜKELÇİ ATANMALI"

Mültecilerle ilgili kendilerinin çok net olduğunu söyleyen İnce, "Çözüme başlangıç yeri, Esad'la barışmaktır. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştıysa, Sisi ile barıştıysa, Fransa'yla barıştıysa, Rusya'yla barıştıysa, terör devleti dediği İsrail ile barıştıysa, mutlaka Esad'la da barışmalıdır. Şam'a büyükelçi atamalıdır. Uluslararası kuruluşların desteği ile insanlara güvence verilmelidir. Çünkü Esad'ın afları bir işe yaramıyor. Suriyeliler Esad'a güvenmiyor. Birleşmiş Milletler'i devreye sokarak, güvence alınarak onları gönüllü olarak ve gururlarını incitmeden göndermeliyiz, Göndereceğiz. Elektrik fiyatlarını artırarak, su fiyatlarını artırarak, kamyonlara tıka basa doldurarak değil. Diplomasiyle göndereceğiz" diye konuştu.

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Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin'e bu sözlerle yüklendi: Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın! Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin'e bu sözlerle yüklendi: Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın! Muharrem İnce: 'Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum' Muharrem İnce: 'Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den önemli açıklama: Aday olacağım, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğim - Son Dakika


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