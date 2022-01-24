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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isimdi! Mehmet Ali Çelebi görevinden istifa etti - Son Dakika

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isimdi! Mehmet Ali Çelebi görevinden istifa etti

24.01.2022 10:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin en yakınındaki isim olan yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çelebi, "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi'nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim" dedi.

Muharrem İnce'nin en yakınındaki isim olan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Aldığı kararı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

"PARTİYE ZARAR VERECEK AÇIKLAMALAR YAPMAYALIM LÜTFEN"

İzmir Milletvekili Çelebi "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi'nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isim Mehmet Ali Çelebi istifa etti

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1'incilikle mezun olan Mehmet Ali Çelebi, Kara Harp Okulu'nu 4'üncülükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isim Mehmet Ali Çelebi istifa etti
Mehmet Ali Çelebi.

KUMPAS DAVALARINDAN 41 AY CEZAEVİNDE YATTI

Mehmet Ali Çelebi, Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Mehmet Ali Çelebi cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme alan Mehmet Ali Çelebi, CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Mehmet Ali Çelebi 2021 yılının başında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçmişti. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmış olan Mehmet Ali Çelebi,PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isimdi! Mehmet Ali Çelebi görevinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isimdi! Mehmet Ali Çelebi görevinden istifa etti - Son Dakika
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