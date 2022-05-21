Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika
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Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti

21.05.2022 15:25
Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, 1 yıla aşkın sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kendisinin siyasete ilk defa girdiğini kaydeden Acar, 1 yıldır görevini üstlendiği Memleket Partisi Merkez İl Başkalığı ve partiden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük Merkez, Hisarcık, İstifa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika


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