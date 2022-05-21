Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, 1 yıla aşkın sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kendisinin siyasete ilk defa girdiğini kaydeden Acar, 1 yıldır görevini üstlendiği Memleket Partisi Merkez İl Başkalığı ve partiden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti. - KARABÜK