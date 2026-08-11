Menderes’te başkan vekilliği seçimi 17 Ağustos’ta

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilinin belirlenmesi için yapılacak seçim, 17 Ağustos'ta saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve beraberinde 15 kişi gözalatına alınmış, mahkemeye çıkarılan Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Cezaevine gönderilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine gözler, belediye başkan vekilinin belirleneceği seçime çevrildi.

İzmir Valiliği'nden bu sabah yapılan duyuruya göre, Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi 17 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30'da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacak.

Menderes Belediye Meclisi'nde YENİ Parti'nin 10, CHP'nin 5, Cumhur İttifakı'nın 11 ve bağımsızların 2 üyesi bulunuyor.