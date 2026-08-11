Menderes’te başkan vekilliği seçimi 17 Ağustos’ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menderes’te başkan vekilliği seçimi 17 Ağustos’ta

Menderes’te başkan vekilliği seçimi 17 Ağustos’ta
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yerine başkan vekili seçimi, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30’da Menderes Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilinin belirlenmesi için yapılacak seçim, 17 Ağustos'ta saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve beraberinde 15 kişi gözalatına alınmış, mahkemeye çıkarılan Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Cezaevine gönderilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine gözler, belediye başkan vekilinin belirleneceği seçime çevrildi.

İzmir Valiliği'nden bu sabah yapılan duyuruya göre, Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi 17 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30'da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacak.

Menderes Belediye Meclisi'nde YENİ Parti'nin 10, CHP'nin 5, Cumhur İttifakı'nın 11 ve bağımsızların 2 üyesi bulunuyor.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, İlkay Çiçek, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Menderes’te başkan vekilliği seçimi 17 Ağustos’ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Çorum’da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü
Maaşına yüzde 550 zam Dünyada en çok kazanan Türk olacak Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 15:43:08. #7.13#
SON DAKİKA: Menderes’te başkan vekilliği seçimi 17 Ağustos’ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.