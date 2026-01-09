Başkan Gonca Köksal Aras'tan 10 Ocak mesajı - Son Dakika
Başkan Gonca Köksal Aras'tan 10 Ocak mesajı
09.01.2026 17:13  Güncelleme: 17:15
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının önemine vurgu yaparak, basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesi ve demokratik denetim misyonunu üstlendiğini belirtti. Ayrıca, meslek etiğinden ödün vermeden görev yapan gazetecilere teşekkür etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında özgür basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Köksal Aras, şunları söyledi:

"Toplumun doğru bilgilendirilmesi adına emek veren basın mensupları, aynı zamanda kamu adına denetim misyonunu da üstleniyorlar. Yerel yöneticiler olarak bizler de basınla her zaman yakın temas halindeyiz; zira yapılan haber, yorum ve öneriler, kentimize daha doğru ve hızlı hizmet sunmamızda bizlere yol gösteriyor. Ülkece içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, ekonomik ve sosyal sıkıntıları en derinden hisseden meslek gruplarının başında ne yazık ki basın emekçileri geliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen meslek etiğinden ödün vermeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, 2025 yılı Nisan ayında aniden aramızdan ayrılan, Muğlaspor aşığı, değerli Gazeteci Cüneyt Ağabeyi de saygı ve rahmetle anıyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Etkinlikler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

