Menteşe Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı

Politika

Menteşe Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal başkanlığından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapıldı.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Yoğun bir seçim süreci yaşadık. Her mahallemize gittik, çok el sıktık. Umduğumuz sonuçları aldık. Günün sonunda hep birlikte Menteşe'yi yönetmek için yerel parlamenterler olduk. Bende Menteşemizin ilk kadın belediye başkanı oldum. Halkımızın takdiriyle buraya gelen her bir meclis üyemiz bizim için kıymetli. Yeni bir döneme başlıyoruz. Sizlerle birlikte bir aile olarak bu yolculuğa başlamak bana da heyecan veriyor" dedi.

Başkan Köksal'ın konuşmasının ardından gündem maddeleri gereği meclis üyelerinin görevlendirmeleri için seçimler yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Başak Dilan Demirel Bayramlı, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Hakan Ünsal, Meclis Divan Katipliğine Seda Uslu, Salih Ovacık, Encümen Üyeliğine Dinçer Yıldız, Emrah Eren, Önder Oktay Arslan, İmar Komisyonu üyeliğine Refia Uçar Şahin, Sema Hisar, Batuhan Kıloğu, Refik Ege Uslu, Atiye Betül Baş, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Yüksel Çolak, Tahir Ünsal, Salih Ovacık, Şahin Kırkan, Müslüm Kıyanç, İnceleme Komisyonu üyeliğine Hasan Uysal, Merve Fidem Barut, Salih Ovacık, Önder Oktay Arslan, Açelya Güngör, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Başak Dilan Demirel Bayramlı, Seda Uslu, Veli Ekim, Ali Bakır, Emin Karakuş, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliğine Veli Ekim, Tuncay Onargan, Başak Dilan Demirel Bayramlı, Saim Tezcan, Cenk Taşkın, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeliğine Aysun Korkut, Refik Ege Uslu, Seda Uslu, Ali Bakır, Mehtap Çahan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeliğine Hakan Ünsal, Şahin Kırkan, Hasan Uysal, Sağlıklı Kentler Birliği Üyeliğine Seda Uslu, Başak Dilan Demirel Bayramlı, Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine Veli Ekim ve Ege Belediyeler Birliği üyeliğine Batuhan Kıloğlu seçildi.

Seçimlerin ardından Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen CHP Meclis Üyeleri Mehmet Tahça ve Merve Fidem Barut meclis üyelerine tanıtıldı. - MUĞLA