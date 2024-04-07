Menteşe Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı

Menteşe Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal başkanlığından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapıldı.
Meclis toplantısının açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Yoğun bir seçim süreci yaşadık. Her mahallemize gittik, çok el sıktık. Umduğumuz sonuçları aldık. Günün sonunda hep birlikte Menteşe'yi yönetmek için yerel parlamenterler olduk. Bende Menteşemizin ilk kadın belediye başkanı oldum. Halkımızın takdiriyle buraya gelen her bir meclis üyemiz bizim için kıymetli. Yeni bir döneme başlıyoruz. Sizlerle birlikte bir aile olarak bu yolculuğa başlamak bana da heyecan veriyor" dedi.
Başkan Köksal'ın konuşmasının ardından gündem maddeleri gereği meclis üyelerinin görevlendirmeleri için seçimler yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Başak Dilan Demirel Bayramlı, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Hakan Ünsal, Meclis Divan Katipliğine Seda Uslu, Salih Ovacık, Encümen Üyeliğine Dinçer Yıldız, Emrah Eren, Önder Oktay Arslan, İmar Komisyonu üyeliğine Refia Uçar Şahin, Sema Hisar, Batuhan Kıloğu, Refik Ege Uslu, Atiye Betül Baş, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Yüksel Çolak, Tahir Ünsal, Salih Ovacık, Şahin Kırkan, Müslüm Kıyanç, İnceleme Komisyonu üyeliğine Hasan Uysal, Merve Fidem Barut, Salih Ovacık, Önder Oktay Arslan, Açelya Güngör, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Başak Dilan Demirel Bayramlı, Seda Uslu, Veli Ekim, Ali Bakır, Emin Karakuş, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliğine Veli Ekim, Tuncay Onargan, Başak Dilan Demirel Bayramlı, Saim Tezcan, Cenk Taşkın, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeliğine Aysun Korkut, Refik Ege Uslu, Seda Uslu, Ali Bakır, Mehtap Çahan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeliğine Hakan Ünsal, Şahin Kırkan, Hasan Uysal, Sağlıklı Kentler Birliği Üyeliğine Seda Uslu, Başak Dilan Demirel Bayramlı, Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine Veli Ekim ve Ege Belediyeler Birliği üyeliğine Batuhan Kıloğlu seçildi.
Seçimlerin ardından Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen CHP Meclis Üyeleri Mehmet Tahça ve Merve Fidem Barut meclis üyelerine tanıtıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Menteşe Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak gemileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar da katıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi toplandı. Meclis üyeleriyle bir araya gelen Mandalinci, Bodrum'un kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışacaklarını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Töre, AA'nın ana vatanın sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu ve dünyanın en saygın ajanslarından biri olduğunu belirtti.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramlaşma ziyaretlerine bugün de devam etti. Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü, 'Mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız' dedi.
31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen Mete Memiş mazbatasını aldı. Mazbata töreninde konuşan Memiş, Bayburt'u daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, vatandaşlardan alkış istedi. Yapılan alkışı yetersiz bulan US hakkında ortaya çıkan görüntüler sonrası Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı.
AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle adliyeye gelerek mazbatasını alan Mete Memiş, seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve belediyenin kazanılması için yapılan her şeyin sonuca yansıdığını belirtti. Memiş, tüm Bayburtluların belediye başkanı olacağını vurgulayarak, Bayburt'u bir bütün sayıp hepsini kucaklayarak görevini ifa etmeye çalışacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?