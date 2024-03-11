Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar\'daki esnafları ziyaret ederek destek istedi

ANKARA (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar'daki esnafları ziyaret ederek yerel seçimlerde partisine destek istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçesindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dileyen Akşener, yerel seçimlerde partisine destek istedi. Akşener, bir vatandaşla yaptığı sohbette partisinin DEM Parti ile değil, seçime tek başlarına gireceklerini söyledi.
Bir telefoncuya giren Akşener, "Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de geldik oy istemeye, düştük ocağına, oyunu istiyoruz" diye konuştu.
Akşener bir ayakkabıcı ile yaptığı konuşmada, "Size faydası olacak kişiye oy verin" dedi. - ANKARA
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Sudan'da HDK ve Ordu arasında çatışmalar, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen ramazan ayının ilk gününde birçok kentte yaşandı. Sudan Ordu Komutan Yardımcısı, ramazanda ateşkes olmayacağını açıkladı. BM'nin ateşkes çağrısına rağmen taraflar arasında çatışmalar devam ediyor.
İsrail'in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşanan ölümler, bombalamalar ve kan akmasına dikkat çekerek, silahların susturulması ve yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy istedi ve seçmenlere şuculuk, buculuk üzerinden oy vermemeleri çağrısında bulundu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, “Ya mevcut düzeni kazanacak Çankaya'nın ya da Türkiye İşçi Partisi kazanacak. Üçüncü bir seçenek yok. Çankaya’da AKP'nin kazanma riskini görsem, oyları bölüp AKP'ye kazandıran bir isim olarak anılmak beni bunca yıllık tecrübemi ve ekranda sergilediğim tavrı reddetmem olurdu. Ben burada AKP'nin kazanma riski olmadığını, oylar CHP'nin oyları ikiye değil üçe de bölünse yine de AKP'nin kazanamayacağını gördüğüm için burada ya TİP ve İrfan Değirmenci ya da CHP ve adayı kazanacak. İki ihtimal olduğunu gördüğüm için buradayım. Çankaya seçmeninin karşısındayım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesinde parti teşkilatıyla buluşarak Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler için destek istedi. Güler, ilçe pazarında esnaflarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Esnafların adliye binasının tekrar açılması talebine ise ihtiyaç ve verimlilik açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.
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