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Meral Akşener: İstifalar partimize yönelik kurumsal bir operasyon - Son Dakika
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Meral Akşener: İstifalar partimize yönelik kurumsal bir operasyon

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemdeki istifaların partisine yönelik kurumsal bir operasyon olduğunu belirterek, bu durumu bir savaş ilanı olarak kabul ettiğini söyledi. Akşener, Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde Uşak'ta belediye başkanı adaylarının Muhammet Gür olduğunu açıkladı.

Meral Akşener: İstifalar partimize yönelik kurumsal bir operasyon
19.12.2023 - 14:27,
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemdeki istifaların partisine yönelik kurumsal bir operasyonun göstergesi olduğunu belirterek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar." dedi.

Akşener, İYİ Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret ederek, yerel seçimlerde Uşak'ta belediye başkanı adaylarının Muhammet Gür olduğunu açıkladı.

Ziyaret sırasında gazetecilerin, partisindeki istifalara ilişkin sorusu üzerine Akşener, "partiden ayrılan her arkadaşı için çok üzüldüğünü ancak ayrılanlar bir başka partiye gitse de onlara iftira etmediklerini" söyledi.

Seçimlere İYİ Parti olarak tek başına girme kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Bu kararı çok konuşarak aldık ve her şeyimiz şeffaf olduğu için tam 9 saat tartışarak aldık. Gizli oylama yaptık, 14 arkadaşımız 'evet' verdi, geri kalan 35 arkadaşımız da 'hayır' oyu verdi, 1 arkadaşımız da katılmamıştı. Bakın işbirliği de demiyoruz adına, 'CHP ile yol yürümeye evet mi hayır mı?' dedik. Sonuç 'hayır' çıktı ve buna uyuyoruz. Bu kadar demokrasiye uygun ve hakikaten arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Her bir arkadaşım, farklı düşünen bir başka arkadaşımızı ikna etmek için argümanlar üzerinden yürüdü. Ben o gün gördüm ki bizim partimiz mutlaka iktidar olmalı, çünkü bu kadar ekspertiz sahibi, bu kadar demokrasiye saygılı ve demokrasiyi içselleştirmiş bir başka topluluğu başka bir siyasi yapıda bulmak mümkün değil. Bu kadar iddialı konuşuyorum."

"Partimize yönelik kurumsal bir operasyon"

Bu kararı beğenmemenin, karara uymamanın da mümkün olduğunu, bunun da istifa gerektirdiğini dile getiren Akşener, bazı arkadaşlarının saygı göstererek ayrıldığını kaydetti.

Akşener, şunları söyledi:

"Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."

Akşener, Uşak belediye başkan adayı Muhammet Gür'ün seçildiğinde kentin sorunlarını çözeceğine inandığını, bölgenin tüm sorunlarını TBMM'de dile getireceklerini söyledi.

Partideki buluşmaya, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, Muhammet Gür, parti yöneticileri ve üyeler katıldı.

Partideki programının ardından Akşener, İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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