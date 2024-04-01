Meral Akşener, İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kongresini toplayacağını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından bugün partisinin genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Akşener, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Milletimizin iradesiyle seçilen tüm büyükşehir belediye başkanlarının il, ilçe ve belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları tebrik ediyorum. Şunu açıkça söylemek isterim ki; seçimlerin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir olgunluk ve zerafetle tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için fevkalade önemli ve kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur" diye konuştu.
"İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız"
"Aziz milletim geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk" diye konuşan İYİ Parti lideri Akşener, şunları kaydetti:
"2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına 'sen sucusun ben bucuyum' ayrıştırmalarına ve kendi gündeminde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında huzur arayışında ve refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil her zaman milletimizin yanı başında olacaktır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Meral Akşener, İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kongresini toplayacağını açıkladı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum.
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanlarının belirlendiği bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilçenin belediye başkanı değişirken bunlardan 7'si farklı partilerin adayları oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.29 oy oranıyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı, 7 ilçeyi kaybetti.
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31 Mart yerel seçimlerinde alınan resmi olmayan sonuçlara göre, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. 148 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 87 üyesinin olacağı tahmin ediliyor.
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