İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanı adaylarına destek istemek için Karabük'e geldi.
İlk olarak Eskipazar ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Serin tarafından karşılandı. Akşener daha sonra kendisi için toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, "Sizlerin oylarınızı istemek üzere buradayız. Şimdi burası bir emekli şehri, doğru mu? Şimdi bakın emeklileri söylüyorum ben. Herkes gıcık oldu. Emekliyi konuşuyorum, ekonomi dağılır diyorlar" dedi.
Akşener, "Erol başkanı seçtiğinizde şehrinize nasıl hizmet ettiğini, kendinize nasıl hizmet ettiğini biliyorsunuz. O başka bir şey. Ama Erol Başkanı'nı seçtiğinizde İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayını seçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 2028'e kadar Meral Akşener'e de güç veriyorsunuz. Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa, istediklerini, sizin istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin ceza" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından esnaf ziyareti yapan Akşener, İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Serin için destek isteyerek ilçeden ayrıldı. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › Meral Akşener Karabük'te Belediye Başkanı Adaylarına Destek İstedi - Son Dakika
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Eskişehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının hızla arttığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin adaylarıyla birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Program sırasında yaşanan tartışmanın ardından Özdağ, konuşmasını yaparak cumhuriyeti savundu ve belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine sert tepki göstererek, 'Hani 'millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem' diyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfene geldik lütfen. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi? Yemez.' dedi.
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