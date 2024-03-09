Meral Akşener Karabük\'te Belediye Başkanı Adaylarına Destek İstedi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanı adaylarına destek istemek için Karabük'e geldi.

İlk olarak Eskipazar ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Serin tarafından karşılandı. Akşener daha sonra kendisi için toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, "Sizlerin oylarınızı istemek üzere buradayız. Şimdi burası bir emekli şehri, doğru mu? Şimdi bakın emeklileri söylüyorum ben. Herkes gıcık oldu. Emekliyi konuşuyorum, ekonomi dağılır diyorlar" dedi.

Akşener, "Erol başkanı seçtiğinizde şehrinize nasıl hizmet ettiğini, kendinize nasıl hizmet ettiğini biliyorsunuz. O başka bir şey. Ama Erol Başkanı'nı seçtiğinizde İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayını seçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 2028'e kadar Meral Akşener'e de güç veriyorsunuz. Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa, istediklerini, sizin istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin ceza" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından esnaf ziyareti yapan Akşener, İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Serin için destek isteyerek ilçeden ayrıldı. - KARABÜK