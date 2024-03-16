Meral Akşener Uşak'ta esnafları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meral Akşener Uşak'ta esnafları ziyaret etti

Meral Akşener Uşak\'ta esnafları ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta esnafları ziyaret ederek Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'e destek istedi. Akşener, vatandaşların sıkıntılarını dinledi ve partisinin yerel seçimlerde desteklenmesini istedi.

16.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta Kemalöz Kapalı Pazar Yeri ve Barboros Caddesinde esnaflarını ziyaret ederek Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'e destek istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ın Kemalöz Kapalı Pazar Yeri ve Dikilitaş esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Pazar esnafını ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dileyen Akşener, yerel seçimlerde partisine ve Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür için destek istedi.

Pazar esnaf ziyaretinde bir vatandaş Muhammet Gür'ü desteklediğini ve geçen seçimlerde seçilemeyip ama bu seçimde seçileceğine inanıyorum dedi.

Esnaf ziyareti sırasında inşaat malzemeleri işletme sahibi emekli maaşları ve ekonomik sıkıntılar çektiğini dile getirdi. Akşener ise işletme sahibine "Muhalefet olarak üç durumun üzerinde duruyorum. Bunlar ise emekliler için seyyanen zam ve en düşük emeli maaşın asgari ücret olmasını istiyoruz. İkincisi atanamamış öğretmenler ve öğretmenliğe atanmak için yapılan mülakatın kaldırılması için uğraşacağım" dedi.

Akşener, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Muhammet Gür için işletme sahibinden destek istedi.

Bir erkek kuaför salonuna giren Akşener işletme sahibine fiyatları sorduktan sonra, "Maliyetler çok pahalandı. Yani bu fiyatla ev bakamazsınız." diye konuştu.

Öte yandan esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Akşener'den, suçsuz yere oğlunun hapishanede yattığı ve bir yaşındaki torununun babasını görmediğini dile getirerek Akşener'den Af Yasası için destek istedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Meral Akşener, Muhammet Gür, İYİ Parti, Uşak, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener Uşak'ta esnafları ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Belediyeyi ideolojik saplantılar için kullanmak gerçek belediyecilik değil
    20:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Belediyeyi ideolojik saplantılar için kullanmak gerçek belediyecilik değil

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaptığı konuşmada, belediyeyi ideolojik amaçlar için kullanmanın gerçek belediyecilik olmadığını belirtti. Yılmaz, Recai Vural'ın seçilmesi halinde yeni projeler hayata geçireceğini ve gerçek belediyecilik anlayışını benimseyeceğini söyledi. Yerel seçimlerde genel siyasetin değil, hizmet odaklı belediyeciliğin önemli olduğunu vurguladı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 31 Mart'ta yeni bir demokrasi şöleni yaşayacağız
    20:00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 31 Mart'ta yeni bir demokrasi şöleni yaşayacağız

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin yeni bir demokrasi şöleni olacağını belirtti. Yılmaz, AK Parti'nin 30 yıllık tecrübe birikimiyle bu seçimlere de damga vuracaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik başarılarından bahseden Yılmaz, enflasyonun temel öncelikleri olduğunu ve bu konuda kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.


18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:19 Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:20 Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 20:03:17. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener Uşak'ta esnafları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement