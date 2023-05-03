Meral Akşener ve Mansur Yavaş, suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

VEKİL ADAYLARI DA EŞLİK ETTİ

Akşener ve Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adayları eşlik etti.

BOZBEY DE ZİYARETTE

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de bulundu.