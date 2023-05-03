Meral Akşener ve Mansur Yavaş, suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Meral Akşener ve Mansur Yavaş, suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

03.05.2023 15:21

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da gerçekleşen suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesine başsağlığı dilemek için bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

VEKİL ADAYLARI DA EŞLİK ETTİ

Akşener ve Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adayları eşlik etti.

BOZBEY DE ZİYARETTE

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de bulundu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • Mert kursun : Aynen suan nerden ne tutturabilirlerse turkiyenin cikarina olmayan her iste basta kosarak gelirler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Akşener ve Yavaş'tan suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaret Akşener ve Yavaş'tan suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

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Son Dakika Politika Meral Akşener ve Mansur Yavaş, suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener ve Mansur Yavaş, suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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