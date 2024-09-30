Merkezefendi Belediye Başkanı\'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında kutlama mesajı yayınladı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaşlılarımız geçmişle geleceği birbirine bağlayan köprülerdir. Onların hayat tecrübeleri ve yaşam birikimleri, bizlere rehberlik eden en kıymetli değerlerdir. Merkezefendi Belediyesi olarak yaşlılarımıza yönelik birçok sosyal hizmet ve proje hayata geçirdik. Onların yaşam kalitelerini yükseltmek ve daha mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak yaşlı hemşehrilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmek adına yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz. Onlar bizim baş tacımız, en kıymetli değerlerimizdir. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yaşlı hemşehrilerimiz huzur içinde, sağlıklı bir yaşam sürmeleri en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle tüm yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ