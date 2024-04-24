Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni göreve başlayan muhtarlar ile toplantıda bir araya geldi ve Merkezefendi'nin gelişimine devam edeceklerini söyledi.

24.04.2024 13:57  Güncelleme: 14:02
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Merkezefendi'de görev yapan ve yeni göreve başlayan muhtarlar ile toplantıda bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendimizi birlikte geliştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, yeni dönemde görev yapacak olan muhtarlar ile beraber Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda program gerçekleştirildi. Programa Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, ilçede görev yapan muhtarlar ile birim müdürleri katıldı. Programda konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren muhtarlarımızla beraber hep irtibat halindeyiz. Hemşehrilerimiz taleplerini ve istekleri genellikle muhtarlarımıza iletiyor. Muhtarlarımızda bir köprü vazifesi görerek hemşehrilerimizin isteklerini doğrudan bizlere iletiyor. Bizlerde gerekli gayreti ve özveriyi göstererek 50 mahallemizden gelen istek ve talepleri giderme konusunda titizlikle çalışıyoruz. Muhtarlarımızla beraber, Merkezefendili hemşehrilerimizi mutlu eden, onların yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Merkezefendimizi birlikte geliştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Muhtarlarımıza başarılar diliyorum"

Muhtarlara başarılar dileyen Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, "Merkezefendi ilçemizde yeniden seçilip görevine devam eden ve 16 mahallede değişen muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Merkezefendi Kaymakamlığı olarak istekleriniz ve talepleriniz doğrultusunda her zaman muhtarlarımıza kapımızın açık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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