Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dün DRT TV katıldığı canlı yayında 5 yıllık görev süresince Merkezefendi'de gerçekleştirdiği projelerini aktardı. Çözüm odaklı ilerlediklerini, hemşehrilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik, hayatlarına dokunan çalışmalar yaptığının altını çizdi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, canlı yayında yaptığı konuşmada, 2019 yılında vadettiği projeleri gerçekleştirmenin yanı sıra yeni projelerini de hayata geçirdiğini belirtti. Halk Ekmek ve Halk Süt gibi hizmetlerle ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara destek sağladıklarını dile getirdi. Ayrıca, çocukların doğru gıdaya ulaşmasını sağlamak, üreten kadınlara ve çiftçilere destek vermek gibi önemli alanlarda çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Kreşlerin önemine de değinen Başkan Doğan, kreşler aracılığıyla çocukların doğru eğitim almasını sağlamanın yanı sıra kadınları iş hayatına daha kolay entegre olmalarını sağlayarak istihdamını artırdıklarını ve aile bütçelerine destek olduklarını belirtti. Yeni dönemde de kreş projelerinin devam edeceğini ve talebin yoğun olduğunu dile getirdi.
Başkan Doğan, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerle ilgili heyecanlarının çok yüksek olduğunu ifade etti. Bu dönemde, dev ve mega projelerden ziyade daha sağlam temellere dayalı, ayakları yere basan, üretimi artıran ve hayatı kolaylaştıran, sorunları çözmeye yönelik projelere odaklanacaklarını belirtti. Başkan Doğan, kapanışta şu mesajı verdi: "Beş yıl boyunca Merkezefendimize çok güzel hizmet ettik. Bu sevgimizin, samimiyetimizin, birliğimizin bir 5 yıl daha sürmesi için yola çıktım. İnşallah Merkezefendili hemşerilerimin desteğiyle daha güzel bir Merkezefendi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ
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Son Dakika › Politika › Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Projelerini Anlattı - Son Dakika
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