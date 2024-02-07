Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinlerine hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

07.02.2024 14:08  Güncelleme: 14:11
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Merkezefendi'ye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Servergazi Mahallesindeki hemşehrilerinin görüşlerini dinleyen Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Güzel işler başaracakları vurgusunda bulunan Başkan Doğan, "5 yılda Denizli'nin vizyon ilçesi yaptığımız Merkezefendi'yi ve gelecek projelerimizi konuştuk. Yine hep birlikte yönetecek, hep birlikte nice güzel işler başaracağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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