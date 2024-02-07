Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Merkezefendi'ye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Servergazi Mahallesindeki hemşehrilerinin görüşlerini dinleyen Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Güzel işler başaracakları vurgusunda bulunan Başkan Doğan, "5 yılda Denizli'nin vizyon ilçesi yaptığımız Merkezefendi'yi ve gelecek projelerimizi konuştuk. Yine hep birlikte yönetecek, hep birlikte nice güzel işler başaracağız" dedi. - DENİZLİ