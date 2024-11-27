Merkezefendi Belediyesi Öğrencilere Sıcak Çorba İkramında Bulundu

Politika

Merkezefendi Belediyesi havaların soğumasıyla Merkez Kütüphanesi'ne ders çalışmaya gelen öğrencilerin sıcak çorba ikramıyla içlerini ısıttı. Başkan Doğan, "Hepinizi kütüphanemizin elverişli ortamında, verimli ve sıkı bir çalışmaya davet ediyorum" dedi.

Öğrencilere verdiği desteklerle sıkça adından söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, soğuk kış günlerinde öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından Merkez Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Merkez Kütüphanesi'ne gelerek derslerine ve sınavlarına çalışan öğrencilere sıcak çorbalarını bizzat kendisi vererek başarılar diledi. Çorba ikramı ile Başkan Doğan, öğrenciler için sıcak bir mola fırsatı sunarken, aynı zamanda öğrencilerin çalışma motivasyonlarını da arttırdı. Başkan Doğan, öğrencilerle beraber sıcak çorba içerek birlikte sohbet edip onlara moral oldu.

"Her zaman gençlerimizin yanındayız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte öğrencilerimizin daha verimli bir şekilde ders çalışabilmeleri için Merkez Kütüphanemizde öğrencilerimize çorba ikram ettik. Bu güzel çorba ikramıyla, hem onların içini ısıttık hem de kütüphanemizde daha sıcak bir ortam sunduk. Gençlerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu tür ikramlarla öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak istiyoruz. Hepinizi kütüphanemizin elverişli ortamında, verimli ve sıkı bir çalışmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ