Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Etik Haftası Etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Etik Haftası' etkinliğinde, "Vatandaşımız adına en mükemmel hizmeti yapmak zorundayız" dedi.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu'nun öncülüğünde hazırlanan ve kamu yönetiminde etik kültürünün yerleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldız '10 Başlıkta Etik' isimli sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında personel ile bir araya gelen Seçer, belediyenin yöneticileri ve personeli ile birlikte bir kamu görevi yaptığının altını çizerek, "Aslında bizim yaptığımız görev, vatandaşlarımızın güveni üzerine tesis edilmiştir. Bizler kurum olarak kamu kurumuyuz ama siyasi niteliğimiz de var. Bize bu kurumu yönetme, sizleri sevk ve idare etme görevi Mersin halkı tarafından verildi" diye konuştu.

Bir fabrikada veya ticari kurumda çalışan personel ile kamu kurumunda çalışan personelin durumları arasında fark olduğunu belirten Seçer, "Biz aslında bir anlamda kamu vicdanıyla da ilintiliyiz. Kamu vicdanını rahatsız ve tahrip etmemeliyiz. Bütün bunlar etikte buluşuyor. Eğer haksızlık yaparsak kamu vicdanı zedelenir, ayrımcılık yaparsak hizmetlerimizde etik davranışlar dışına çıkarız. Yolsuzluk veya israf yaparsak, günü kurtarırsak, kaytarırsak, ben siyaset uğruna birçok değerleri yok sayıp, koltuğumun ve makamımın devamı için her şeyi mubah sayarsam işte o zaman etik kurallar dışına çıkmış oluyoruz" dedi. Personele çalışmalarından dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de hatta Türkiye'deki tüm belediyeler içerisinde, sizlerin yaptığı hizmetlerle memnuniyet oranı en yüksek belediyelerin başında geliyor. Biz bu memnuniyeti sizlere borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hizmette siyasi ayrımcılık yapmadıkları gibi çalışan personelin de siyasi kimliğini hiçbir zaman merak etmediklerini ve böyle bir duyguyu da personele hissettirmediklerini ifade eden Seçer, "Aslında seçime sadece ben girmedim, benim nezdimde hepinizin hizmeti de seçime girdi ve bu hizmetler onaylandı. Vatandaş, bizi 'Belediyeyi iyi ve adaletli yönetiyor mu?', 'Hizmeti doğru, kaliteli ve zamanında yapıyor mu?', 'Vatandaşlar arasında ayrım yapıyor mu?' diye değerlendirerek karnemizi veriyor. Vatandaşımız adına en mükemmel hizmeti yapmak zorundayız" diye konuştu.

"Barışı, huzuru, kardeşliği sağlamak bizim görevimiz"

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm personelin, Mersin'in heterojen yapısına uygun bir hassasiyetle hizmet etmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de yaşayan herkesin 'Mersinli' olma bilinci geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, "Hepimiz Mersinliyiz. Mersin'de Anadolu var. Burası her açıdan çok zengin ve Türkiye için de çok önemli bir şehir. Burada heterojen bir yapı, renk cümbüşü var. İşte bu çok seslilik içerisinde bir harmoni istiyorum ve bu bizim görevimiz. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile bütün yöneticilerin görevi ama öncelikle halkın takdiriyle gelmiş benim ve beraber çalıştığım siz çalışma arkadaşlarımızın görevidir. Mersin'de barışı, huzuru, kardeşliği sağlamak bizim görevimiz" dedi.

Mersin'de yaşayan vatandaşların ırkı, inancı ve mezhebinin o kişinin onuru ve şerefi olduğunu belirten Seçer, "Türkiye'nin barışına ve huzuruna en büyük katkıyı sizin sunacağınızı bilmenizi istiyorum. Türkiye'ye barış Mersin'den yayılır. Bu hassasiyet, bu kadar önemli bir şehirde 16 bin kilometrekare alanın her noktasında hizmet yapan 12 binden fazla arkadaşımın görevidir. Bir aradayız, birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın verdiği konserin ardından sona erdi. - MERSİN